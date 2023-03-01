НАО «НИПИГОРМАШ» презентовало буровой станок собственного производства

© dprom.online

В начале августа НАО «НИПИГОРМАШ» собрал гостей со всей страны. На завод съехались горнопромышленники, чтобы своими глазами увидеть в работе две первые единицы буровых станков шарошечного бурения с производства «НИПИГОРМАШ»: здесь, на Урале, эти машины были и разработаны, и воплощены «в железе». Таким образом, екатеринбургская компания утвердилась в статусе комплексного поставщика услуг, которая берёт на себя все задачи по проведению БВР.

© dprom.online

В последние годы НАО «НИПИГОРМАШ» планомерно движется к собственной независимости, расширяя линейку оборудования и создавая новые и новые решения под своим брендом. Завод работает уже более 60 лет, и его продукция хорошо знакома горнякам. Пожалуй, первое, с чем специалисты отрасли ассоциируют НАО «НИПИГОРМАШ» — это смесительно-зарядные машины, ведь сегодня на этом рынке машиностроитель является одним из лидеров.

Позже на свет появились модульные мобильные технологические линии по производству невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (MMTЛ). Для БВР на участках открытых горных работ в этой компании не хватало только буровых станков, и сегодня среди созданных компанией единиц техники есть и таковые. Станок буровой СБШ-50Д с дизельным приводом стал главным экспонатом организованной «НИПИГОРМАШ» презентации.

© dprom.online

© dprom.online

© dprom.online

© dprom.online

© dprom.online

© dprom.online

© dprom.online

© dprom.online