В ГКБ им. М.П. Кончаловского в Зеленограде после капитального ремонта открылся детский центр

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В городской клинической больнице (ГКБ) им. М.П. Кончаловского в Зеленограде после капитального ремонта открылся детский центр. Это обновленный четырехэтажный современный корпус, оборудованный по последнему слову техники, в котором расположены два приемных отделения, консультативно-диагностическое отделение, стационар на 60 коек, операционный блок, специализированная реанимация. В детском корпусе будет оказываться медицинская помощь детям в возрасте от 1 месяца.

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ГКБ им. М.П. Кончаловского в Зеленограде

«После масштабной модернизации в больнице им. М.П. Кончаловского открылся новый детский центр. Он отвечает всем современным требованиям оказания медицинской помощи, оснащен высокотехнологичным оборудованием и обладает мощной лечебно-диагностической базой. В детском центре работает команда профессионалов, которые круглосуточно готовы оказать необходимую помощь детям с различными патологиями. Также врачи при необходимости смогут привлекать экспертов всех служб нашей клиники», — отметила главный врач ГКБ им. М.П. Кончаловского Ирина Яроцкая.

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На первом этаже обновленного детского корпуса расположены два приемных отделения для экстренной и плановой госпитализации, консультативно-диагностическое отделение с кабинетами педиатра, невролога, оториноларинголога, травматолога-ортопеда, детского хирурга. Здесь работает экспресс-лаборатория, возможности которой позволяют выполнять анализы в течение нескольких минут и оперативно отправлять их врачу для постановки диагноза. Для маленьких пациентов также доступен широкий спектр исследований, выполняемых в лаборатории стационара ГКБ им. М.П. Кончаловского, включая бактериологию, иммунологию, цитологию и ПЦР-диагностику.

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Детский центр оборудован самой современной медицинской техникой: аппаратами УЗИ экспертного класса, суточными мониторами для наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы, современными энцефалографами, позволяющими оценить работу мозга, спирографами для исследования органов дыхания, велоэргометром для проведения нагрузочных тестов детям старшего возраста, эндоскопическим оборудованием, позволяющим проводить исследования детям раннего возраста. Цифровой рентгенологический аппарат и компьютерный томограф настроены специально для обследования детей.

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«Впервые в Зеленограде организована работа детской специализированной реанимации и интенсивной терапии. Отделение оснащено новейшим оборудованием экспертного класса, которое позволяет непрерывно следить за состоянием пациентов, оказывать все виды экстренной помощи и интенсивной терапии. Аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, дефибрилляторы, новейшие стойки для подачи медицинских газов — в обновленном корпусе есть все для того, чтобы лечить наших маленьких пациентов», — подчеркнула Ирина Яроцкая.

© zelenograd24.ru

Для маленьких пациентов, которым необходима экстренная помощь, предусмотрен противошоковый зал и экстренная операционная. Детский центр включает следующие отделения: на 2 этаже — педиатрическое отделение на 27 коек, в том числе 10 неврологических; на 3 этаже — отделение детской хирургии на 26 коек, в том числе травматология и ортопедия, оториноларингология. Созданы комфортные условия для совместного пребывания мам и малышей. В каждом отделении обустроены одноместные и маломестные палаты с отдельными санузлами и душевыми. Основной операционный блок размещен на 4 этаже детского отделения. Ультрасовременные операционные оснащены интеграционными и эндоскопическими системами с высоким разрешением, многофункциональными операционными столами, наркозно-дыхательной аппаратурой экстра-класса для проведения всех видов операционного обезболивания.

© zelenograd24.ru

Современное хирургическое оборудование, а также многолетний опыт и высокая квалификация врачей позволят оказывать детям малоинвазивную хирургическую помощь различной степени сложности, тем самым сокращая период восстановления и срок их пребывания в стационаре. Анестезиологический блок в детском центре больницы им. М.П. Кончаловского также оборудован новейшей техникой. Особое внимание уделяется реабилитации и восстановительному лечению пациентов.

© zelenograd24.ru

В обновленном детском корпусе установлено физиотерапевтическое оборудование. В кабинете физиотерапии применяются методы лечения УВЧ-терапии, СМТ-терапии, магнито- и лазеротерапии, интерференции, гальванизации, ингаляции, электрофореза и ультразвука. Высококвалифицированные специалисты больницы владеют самыми передовыми методами медицинского массажа и лечебной физкультуры, включая методику Войта-терапии, кинезиотерапии, кинезиологического тейпирования, техники дыхательной гимнастики при различной патологии дыхательных путей.

© zelenograd24.ru

Комплекс специальных упражнений и мягких аппаратных методик позволяет корректировать мышечный тонус у детей с нарушением двигательных навыков.Напомним, что открытие главного корпуса является только частью проекта полноценной детской больницы в Зеленограде. В ее состав также должно войти здание бывшего педиатрического отделения горбольницы, которое закрылось на ремонт летом 2020 года. После ремонта оно станет инфекционным корпусом детской клиники.

© zelenograd24.ru

© zelenograd24.ru

© zelenograd24.ru

© zelenograd24.ru

© zelenograd24.ru