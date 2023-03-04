На обходе Волгограда завершена надвижка пролетов моста через ВДСК

Правая половина моста через Волго-Донской судоходный канал на строящемся обходе Волгограда обрела законченный вид. В Светлоярском районе 2 марта 2023 года завершили надвижку пролетов над руслом ВДСК. Надвижка — сложный технологический процесс и серьезный экзамен для всех строителей.

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Длина моста через ВДСК вместе с эстакадой более 1300 метров. Надвижку пролетов масштабного сооружения провели в три этапа. Начали в декабре 2022-го, тогда собрали 13 из 23 блоков. Затем состыковали с ними еще 6 блоков. В этом году правая половина моста надвинута полностью. В течение двух недель строители монтировали четыре последних блока и соединяли их меж собой.

В нынешнем году приступят к формированию непосредственно проезжей части правой половины моста — это будущие две полосы движения. Что касается левой части сооружения, то к надвижке пролета мы планируют приступить с 1 августа 2023 года.

Уже через год на этом участке обхода Волгограда планируют запустить движение транспорта.

Два этапа обхода Волгограда наполовину готовы. На сегодня южная часть обхода Волгограда готова в целом на 60%. Она соединит астраханское и элистинское направление трассы Р-22 «Каспий» с дорогой Волгоград — Котельниково — Сальск. Второй этап — от московской трассы до ростовской — готов на 42%. Есть документация и на третий этап — 33 километра четырехполосной трассы с двумя разноуровневыми развязками и съездами на дороги Новый Рогачик — Волгоград и Волгоград — Дачи.