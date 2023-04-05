Ямальский меридиан (№ 12)

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Ямал возглавил рейтинг самых социально и экономически устойчивых регионов страны по итогам 2022 года. Помимо этого Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2022 год, в список вошли шесть ямальских городов: Новый Уренгой, Надым, Салехард, Губкинский, Тарко-Сале и Ноябрьск. На Ямале города оценивались в различных категориях, с учетом количества жителей. В категории «Крупные и большие города (100 тыс. чел. — 1 млн. чел.), находящиеся в условно дискомфортном климате» в число городов с благоприятной средой вошли Ноябрьск — 206 баллов и Новый Уренгой -197 баллов. В категории «Средние и малые города (100 — 25 тыс. чел.), находящиеся в условно дискомфортном климате» — Надым, 245 баллов, Салехард, 232 балла, Губкинский, 224 балла. В категории «Малые города (до 25 тыс. чел.), находящиеся в условно дискомфортном климате» — Тарко-Сале, 221 балл.

В Мужах открыли современный молодежно-спортивный центр

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Недалеко от поселковой школы в Мужах появилось новое место притяжения для детей и подростков. На площади 1200 квадратных метров разместились фитнес и тренажерный залы, зоны коворкинга, кафе. В обновленное здание уже переехал районный молодежный центр, который ранее располагался в небольшом арендованном помещении. Здесь разместился штаб #МыВместе и действующие волонтерские объединения, в том числе волонтеры Победы, волонтеры Арктики, местное добровольческое движение.

В селе Мыс Каменный 44 семьи сменят «аварийки» на квартиры в чистовой отделке

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В отдаленном селе Ямальского района Мыс Каменный построено два многоквартирных дома. Новостройки на улице Геологов примут 44 семьи из аварийного жилья.

В январе в округе ввели 36 тысяч квадратных метров жилья, в новостройки готовятся переехать 602 семьи. С учетом индивидуального строительства на Ямале возводится более 800 тысяч квадратных метров жилья.

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Три многоэтажки появились в Ноябрьске в микрорайонах, А и Г, по одной — в Муравленко и Лабытнанги.

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В Тазовском жилье возведено на улице Маргулова. В Лабытнанги новый дом сдан на улице Октябрьской. Эта часть города активно застраивается — дом напротив сдан менее года назад. Основной объем новых квартир — для расселения аварийного жилфонда. Также в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя сдано первое в округе арендное жилье (4 дома). На очереди — еще шесть домов.

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Многоквартирный дом построили в Лабытнанги на улице Октябрьской. В нем 103 квартиры, они предназначены для расселения аварийного жилья и других жилищных программ, действующих в регионе.

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С заселением нового дома Лабытнанги завершает расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Прошлый год побил рекорд по вводу новых квадратных метров — 19 тысяч квадратных метров, в которые переехали 974 семьи. Высокий темп переселения из «авариек» позволит уже в ближайшее время снести в Лабытнанги 65 «деревяшек». Освободится место под дальнейшее строительство. Сейчас в городе строятся еще семь домов. В этом году планируется заселить еще один дом в Лабытнанги и два в Харпе.

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В Тазовском построили многоквартирный дом для жителей «авариек».

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Современный четырехэтажный дом на 39 квартир возвели в Тазовском на улице Маргулова. Новостройка предназначена для переселения семей из аварийного жилого фонда. Многоквартирник построен по современным стандартам. Также подрядчик благоустроил придомовую территорию — проложил широкие тротуары и сделал удобный проезд для автомобилей, установил детскую площадку.

Ещё два таких-же капитальных четырехэтажных дома возведены на улице Геофизиков. Строительство заняло около двух лет. Новостройки для расселения аварийных домов сдаются с полной чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой и примут жильцов после оформления необходимых документов.

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В Яр-Сале из «авариек» в новостройки скоро переедут 65 семей.

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В Ямальском районе возвели еще два многоквартирных дома для расселения ветхого и аварийного жилья. Две новостройки на 65 семей находятся в Яр-Сале — на улицах Советской и Худи Сэроко.

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Интересный подход к развитию малоэтажного домостроения реализует один из предпринимателей Ноябрьска. На одной из городских улиц он построил пробный образец надёжного и комфортного жилого дома, уже появились первые заказы.

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В ЯНАО в 2022 году отремонтировали 14 больниц. Сейчас капитальный ремонт идет в 58 медицинских учреждениях.

Строители закончили один из самых крупных капитальных ремонтов в Муравленко. В трёхэтажном здании размещены детская поликлиника, женская консультация и администрация городской больницы.

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В Тарко-Салинской больнице реконструировали поликлиническое отделение. В здании площадью 3 тысячи квадратных метров заменили коммуникации, кровлю, окна и двери, провели отделку всех помещений. Вздании заменили сети электроснабжения, поменяли фасад на металлокассеты. Этот вид отделки защитит стены от влаги и сделал экстерьер поликлиники более ярким и привлекательным.

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В Яр-Сале завершили масштабный капремонт лечебного корпуса больницы. В деревянном здании обновили фасад, заменили цокольное перекрытие, кровлю, оконные стекла и свайное основание. Завершили капремонт детской поликлиники в поселке Уренгой. В здании частично перепланировали помещения, привели их в порядок, фасад украсили персонажами из советского мультфильма «Умка».

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Преобразился за счет архитектурно-художественной подсветки и фасад Губкинской городской больницы. Теперь его освещают более 2000 светильников.

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На финальной стадии находятся работы по обновлению кирпичного здания больницы на 35 коек в Пангодах Надымского района.

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В Салехарде продолжается капитальный ремонт в противотуберкулезном диспансере. Планируется, что в мае его завершат.

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Идёт ремонт в многоэтажных капитальных зданиях амбулаторного корпуса детской поликлиники и инфекционного отделения в окружной столице. Приводят в порядок фасад и завершают внутреннюю отделку здания участковой больницы в поселке Гыда. Продолжаются капремонты в деревянном здании Мужевской центральной районной больницы, в стоматологии и родильном отделении в Лабытнанги. Запланированы работы в патологоанатомическом отделении Салехарда и в медицинском городке поселка Харп.

В микрорайоне Обской Лабытнанги открыли новую пожарную часть

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Здание оснащено по последнему слову техники. Оно обеспечено всеми необходимыми средствами связи, а за счет федерального бюджета приобретены новые автомобили. Закуплена экипировка для личного состава, а это около 40 человек. Новые комплекты одежды с особым утеплителем предназначены для несения службы в арктической зоне.

В Салехарде открыли памятник пожарным Ямала.

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У здания Главного управления МЧС России по ЯНАО в Салехарде состоялась торжественная церемония открытия памятника пожарным Ямала.

В Никольском сквере Губкинского установили новые арт-объекты.

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В Губкинском продолжают украшать обновленный Никольский сквер. Все скульптуры парные. Есть у них и свои сюжеты. Например, с одной из пар можно вместе кружиться, как в детстве. С другой — искать звезды на небе. Можно полистать книгу или просто посидеть на лавочке. В общем, скучно с такими героями в парке точно не будет. На новость под постом отреагировали горожане. Губкинцы отмечают, что сквер «ожил».

В Салехарде построено здание отделения ангиографии больницы.

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Пристройка примыкает к зданию региональной больницы. С началом эксплуатации объекта у больницы появилась возможность установить ангиограф для исследования сосудов современным контрастным методом. Теперь площади отделения ангиографии окружной больницы увеличатся в три раза. Это сделает комфортными работу медперсонала и пребывание пациентов в учреждении.

В Муравленко реконструировали и модернизировали центр занятости.

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В здании заменены инженерные системы, окна и двери, сделаны стяжки пола, уложена керамогранитная плитка с антискользящим покрытием. Реконструкция объекта позволила трансформировать центр занятости населения в современный кадровый центр, в котором комфортно сотрудникам, соискателям, и работодателям. Предоставление государственных услуг рассматривается как комплекс сервисов с учетом жизненных обстоятельств граждан и бизнес-ситуаций.

В Питляре в новой пекарне будут выпекать 90 буханок хлеба в день.

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На окружную субсидию в отдаленном селе Питляр Шурышкарского района открыли новую пекарню. Модульное здание площадью 120 квадратных метров оснастили тестомесильной машиной, мукопросеивателем, холодильным шкафом. Единственный производитель хлеба в селе, предпринимательница Екатерина Черткоева намерена выпекать около 90 буханок в день.

На Ямале реализуется программа обновления пассажирского транспорта и специализированной техники. Начиная с 2019 года приобрели 157 новых автобусов, из них 127 экологичных на зазомоторном топливе.

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Новый автопарк требует развития и инфраструктуры пассажирских предприятий. Недавно в Лабытнанги для заправки автобусов на территории предприятия установлена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Помимо своего автопарка предприятие сможет выполнять заправку автомобилей других предприятий и горожан.

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Также в числе новинок предприятия — собственная котельная, работающая на экологичном газовом топливе. Теперь «Север» не зависит от работы городских котельных, не надо покупать дорогостоящий теплоноситель, что позволяет значительно сократить расходы предприятия и высвободить средства на дальнейшую модернизацию. Котельная работает в автоматическом режиме, специалисты отслеживают параметры работы оборудования дистанционно, в зависимости от погоды есть возможность регулировать температуру теплоносителя и, тем самым, экономить. Тепло от новой котельной пришло и в новый бокс для автобусов, в морозную погоду пассажирский транспорт будет выходить на линии прогретым, в салонах пассажирам будет комфортно.

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Для надлежащего хранения, обслуживания и безопасной эксплуатации машин специальные боксы построили не только в Лабытнанги, но и Муравленко и Ноябрьске. В них обслуживают автобусы, которые используют газ в качестве моторного топлива.

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© sever-press.ru

© sever-press.ru

В селе Горки Шурышкарского района заработал новый ветеринарный участок.

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На возведение модульного объекта ушло примерно полгода. Эта технология хорошо зарекомендовала себя в условиях Крайнего Севера: высокотехнологичность, быстрая сборка, возможность переноса здания в другое место. Ветклиника оборудована системами вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, противопожарной системой. Обустроены помещения для приема животных, хирургический кабинет, кабинет для работы специалистов. Есть все необходимое оборудование.

В статье использованы фото из открытых источников.

Выпуски 2022 года:

— Ямальский меридиан (№ 6)

— Ямальский меридиан (№ 7)

— Ямальский меридиан (№ 8)

— Ямальский меридиан (№ 9)

— Ямальский меридиан (№ 10)

— Ямальский меридиан (№ 11)