Четыре новые модели лифтов были запущены в серийное производство Мослифтом
«В рамках реализации задач по импортозамещению компания „Мослифт“ серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 м/с при нынешнем среднем показателе 1-1,6 м/с»
С августа по декабрь прошлого года произвели более 130 новых медицинских лифтов для столичных учреждений здравоохранения.
Особенности современных лифтов:
большая грузоподъемность
увеличенные размеры проемов до 1,4 метра вместо 1,2 метра
кабины из высокопрочной нержавеющей стали
автоматические двери вместо распашных
системы высокой точности остановки, бесперебойного питания
малошумные контакторы в станции управления и механизмах дверей
безредукторные лебедки
обеззараживающие УФ-рециркуляторы
Линейка обзорных панорамных лифтов премиум-класса предназначена для торговых центров и офисных зданий. Модели изготовлены из многослойного небьющегося стекла с антивандальными характеристиками и смарт-стекла, позволяющего управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды.
Еще одна новинка — лифты на тяговых ремнях. Они малошумны и экологичны за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни.
Новые малые грузовые лифты грузоподъемностью до 250 кг позволяют быстрее перемещать грузы.
с 2018 года АО «Мослифт» производит в собственном Индустриальном центре пассажирские лифты «Стриж» грузоподъемностью от 400 до 1600 кг для многоквартирных домов. В столице установлено более 2 тыс. таких подъемников.
фото:
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17.03.2318:39:16