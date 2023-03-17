Четыре новые модели лифтов были запущены в серийное производство Мослифтом

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«В рамках реализации задач по импортозамещению компания „Мослифт“ серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 м/с при нынешнем среднем показателе 1-1,6 м/с»

С августа по декабрь прошлого года произвели более 130 новых медицинских лифтов для столичных учреждений здравоохранения.

Особенности современных лифтов:

большая грузоподъемность

увеличенные размеры проемов до 1,4 метра вместо 1,2 метра

кабины из высокопрочной нержавеющей стали

автоматические двери вместо распашных

системы высокой точности остановки, бесперебойного питания

малошумные контакторы в станции управления и механизмах дверей

безредукторные лебедки

обеззараживающие УФ-рециркуляторы

Линейка обзорных панорамных лифтов премиум-класса предназначена для торговых центров и офисных зданий. Модели изготовлены из многослойного небьющегося стекла с антивандальными характеристиками и смарт-стекла, позволяющего управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды.

Еще одна новинка — лифты на тяговых ремнях. Они малошумны и экологичны за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни.

Новые малые грузовые лифты грузоподъемностью до 250 кг позволяют быстрее перемещать грузы.

с 2018 года АО «Мослифт» производит в собственном Индустриальном центре пассажирские лифты «Стриж» грузоподъемностью от 400 до 1600 кг для многоквартирных домов. В столице установлено более 2 тыс. таких подъемников.

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https://www.met.../ru/news/146721