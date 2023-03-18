В Подмосковье открыт цех по изготовлению клея для склеивания гофрокартона

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Компания «ОБМ Солюшнс» запустила производство сухих смесей для склейки гофрокартона в Солнечногорском городском округе.

«Объём инвестиций на первом этапе реализации проекта составит около 50 млн рублей. Предприятие уже вывело на полную мощность две производственные линии, которые выпускают сухой клей четырёх марок. Для жителей Солнечногорска на новом производстве создано около 20 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие производит крахмальный клей, предназначенный для склеивания гофрированного картона. За счёт своей вязкости и быстроте схватывания клей ускоряет обезвоживание соединения, что дает возможность снизить температуру сушки, а также значительно сократить время акклиматизации гофрокартона до переработки. Это помогает уменьшить производственные и экологические проблемы, возникающие при переработке макулатуры из гофрокартона.

«Клеи нашей линейки уже показали отличные результаты на производстве. Основные требования — время схватывания должно сокращаться, а качество склейки — улучшаться. Безусловно, плюсом является и то, что наша продукция позволяет на 10-30% снизить расходы по сравнению аналогичными крахмальными клеями. Этого удалось достичь благодаря тому, что наша продукция улучшает влажную склейку гофрокартона, что обеспечивает качественную склейку и повышение гофроагрегата на 15-25%, и как следствие — снижение расхода пара на сушку, а это значительно снижает расходы на энергоресурсы», — подчеркнула учредитель и директор компании «ОБМ Солюшнс» Анна Сячина.

В производстве использованы отечественные компоненты.

«Производственные мощности компании позволяют производить около 1500 тонн готовой продукции в год. На текущий момент на предприятии установлены две производственные линии, которые можно назвать „самосборными“ — их разработали и сконструировали российские производители специально по заказу компании. Причем комплектующие оборудования производились по отдельности — их заказывали на разных предприятиях по всей России», — отметили в Корпорации развития Московской области.