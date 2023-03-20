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Литийионные аккумуляторы в России. Наука и промышленность.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MzmvGABuq2E

Рынок литий-ионных батарей начал стремительно расти в 2020 году на фоне мирового бума электрического транспорта. Стоимость карбоната лития, который используется в аккумуляторах электромобилей, с начала 2021 года подскочила в 10 раз и дошла до исторического рекорда в $85 тыс. за тонну в 2022-м. Производство не успевает за растущим спросом.

Команда Mashnews выяснила, кто в России занимается производством солей батарейного качества и катодных материалов для литий-ионных батарей — от руды до высокотехнологичного материала.

✔️Как делают литий-ионные батареи?

✔️Почему литий стал стратегически важным ресурсом?

✔️Когда в России будет свой литий?

В этом видео:

00:00 проблема лития в России

00:25 литий-ионные аккумуляторы сегодня

01:00 получение катодных материалов в лаборатории «Института Гипроникель»

02:22 как делают батареи

05:13 через сколько лет мы получим свои батареи

05:56 спрос на литий

07:16 наглядный пример использования лития и как его добывают

07:51 переработка литий-ионных аккумуляторов

09:06 хватит ли в мире лития на всех

09:30 кто в РФ займется разработкой месторождения лития и производством литий-ионных батарей

12:54 будущее аккумуляторов
Источник: https://www.youtube.com/@mashnewstv

Mashnews, литий, добыча литя, аккумуляторы, аккумуляторные батареи
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.03.2317:39:40

    Баловство это всё. Цена лития будет расти, цена электроэнергии тоже (так как, в отличие от бензина, энергия изначально не заключена в аккумуляторе). Срок службы всё время дорожающих батарей ничтожен в сравнении со сроком службы самого автомобиля.

    В итоге до всех дойдёт, что все эти машины на батарейках — обычная кампания по выдаиванию бабла из потребителя под благовидным предлогом.

    А пока — потребителя долго обрабатывали разной псевдоэкологической ахинеей из каждого утюга, и теперь потребитель уверен, что его электомобиль спасёт природу. Сколько требуется ресурсов для производства аккумуляторов и для производства электричества для их зарядки — это остаётся за кадром.

    Кроме того, у людей искусственно раздули самомнение, что человек как бы способен повлиять на климат целой планеты.

    Я уверен, что нам — то есть России — надо держаться подальше от этой вакханалии.

    #1260176
    • Нет аватара Exegen
      20.03.2317:50:26

      Не, про климат, это только дурачки в Европе ещё верят.

      Одно время вокруг да около водородного топлива ходили, в итоге к каким-то нубучным АКБ пришли)

      #1260177
    • Андрей Сиваков Андрей Сиваков
      20.03.2321:03:13

      Спасибо за толковое мнение, а то я думал, что я один такой!

      #1260187
    • Alexander V Alexander V
      21.03.2300:55:42

      Одно дело коптить в городе автомобилями с ДВС, и другое дело добыть электроэнергию за городом. При том, что она может не требовать сжигания углеводородов. Отработанные батареи прекрасно перерабатываются.

      #1260190
    • Е.Юрий Е.Юрий
      21.03.2301:19:16

      С точки зрения городской среды электро лучше — понятно что энергия не берется с неба, но дышать в большом скоплении людей станет легче, уменьшиться кольчество заболеваний связанных с выбросом продуктов сгорания жидкого топлива. Подчеркну — в городском скоплении. Если есть избыток энергии атомной его можно применить в транспорте, а переработку аккумуляторов вынести за пределы города. Так мы просто улучшим воздух в городе, наряду с газом и грядущем водородом. Понятно, что выбросы на переработку никуда не денутся, просто они будут подальше от скопления людей. И климат здесь нипричем, а вот дышать станет легче, меньше будет болезней — как ни крути продукты горения углеводородов довольно вонючая и вредная субстанция.

      Отредактировано: Е.Юрий~01:20 21.03.23
      #1260191
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