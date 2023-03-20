Литийионные аккумуляторы в России. Наука и промышленность.
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Рынок литий-ионных батарей начал стремительно расти в 2020 году на фоне мирового бума электрического транспорта. Стоимость карбоната лития, который используется в аккумуляторах электромобилей, с начала 2021 года подскочила в 10 раз и дошла до исторического рекорда в $85 тыс. за тонну в 2022-м. Производство не успевает за растущим спросом.
Команда Mashnews выяснила, кто в России занимается производством солей батарейного качества и катодных материалов для литий-ионных батарей — от руды до высокотехнологичного материала.
✔️Как делают литий-ионные батареи?
✔️Почему литий стал стратегически важным ресурсом?
✔️Когда в России будет свой литий?
В этом видео:
00:00 проблема лития в России
00:25 литий-ионные аккумуляторы сегодня
01:00 получение катодных материалов в лаборатории «Института Гипроникель»
02:22 как делают батареи
05:13 через сколько лет мы получим свои батареи
05:56 спрос на литий
07:16 наглядный пример использования лития и как его добывают
07:51 переработка литий-ионных аккумуляторов
09:06 хватит ли в мире лития на всех
09:30 кто в РФ займется разработкой месторождения лития и производством литий-ионных батарей
12:54 будущее аккумуляторов
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