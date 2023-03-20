Камера сгорания двигателя ВК-800СМ успешно прошла испытания в ЦИАМ

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20 МАРТА 2023

Автономная установка камеры сгорания, изготовленная АО «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») в рамках опытно-конструкторской работы по созданию турбовинтового двигателя ВК-800СМ, в период с 15 января по 17 марта 2023 года успешно прошла испытания на стенде Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова.

Испытания проведены с целью подтверждения расчётных параметров работы камеры сгорания и проверки её розжига во всем диапазоне высот эксплуатации. На первом этапе получены данные по полноте сгорания, плавности запуска и неравномерности поля температур потока газа в окружном и радиальном направлении на стационарных режимах работы. Полученные результаты подтверждают правильность расчетов, выполненных специалистами АО «УЗГА», и доказывают правильность, заложенных технических решений в конструкцию камеры сгорания. На втором этапе проводились испытания по проверке розжига камеры сгорания на всех высотах эксплуатации с определением границ розжига.

«Полученные на данный момент результаты испытаний превзошли наши ожидания, в частности, достигнуто серьёзное превышение высотности запуска относительно технического задания. Подтверждён надёжный розжиг камеры сгорания на высотах до 8 км. Во время испытаний газогенератора на стенде АО „УЗГА“ были выполнены более 100 запусков с проверкой розжига от одной свечи и пониженным напряжением сети. Все они прошли успешно.

Однако на этом испытания не завершены. Совместно с ЦИАМ запланированы дополнительные испытания для определения надежности розжига в составе двигателя во всем диапазоне высот эксплуатации и с учетом открывшейся возможности по увеличению высоты запуска. Инженерам всегда интересны предельные режимы, которые может выдержать конструкция», — заявил главный конструктор двигателя Илья Медведев.

В дальнейшем намечено проведение испытаний автономной установки центробежного компрессора с использованием экспериментальной базы ЦИАМ. Испытания позволят подтвердить расчётные параметры компрессора, в том числе расход воздуха, степень повышения давления, КПД, запасы газодинамической устойчивости. Успешное прохождение этого этапа испытаний станет залогом выполнения основных данных, заданных Техническим заданием на двигатель.

Результаты испытания автономных установок камеры сгорания и центробежного компрессора будут включены в заключение о возможности первого вылета двигателя в составе самолёта.АО «УЗГА» рассчитывает продолжить плодотворное взаимодействие с Центральным институтом авиационного моторостроения.

«Лабораторная база ЦИАМ на сегодняшний день является наиболее оснащённой в России. Кроме того, ЦИАМ обладает большим научным потенциалом, а его специалисты имеют большой опыт в разработке и сертификации российских и иностранных газотурбинных двигателей, поэтому получить дополнительные рекомендации учёных будет полезно для нас», — дополнил генеральный конструктор дивизиона Сергей Вакушин.