«Газпром» нарастил запасы газа в 2022 году

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В 2022 году «Газпром» прирастил 529,2 млрд куб. м запасов газа за счёт проведенной геологоразведки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания проводит опережающую компенсацию добываемых объемов газа, что позволяет обеспечить долгосрочные возможности для поставок газа потребителям. Для сравнения, в 2022 году добыча составила 412,6 млрд куб. м газа.

Наибольший прирост в отчетный период получен на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в частности на Тамбейском и Песцовом месторождениях. Кроме того, в регионе открыто Сеяхинское газоконденсатное месторождение. Геологоразведочные работы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке продолжаются: на Чаяндинском месторождении в Якутии в 2022 году получен прирост запасов.

Всего в 2022 году выполнено более 8 тыс. кв. км сейсморазведочных работ 3D, пройдено бурением свыше 48 тыс. м горных пород, построены поисково-оценочные и разведочные скважины, в том числе на шельфах Баренцева и Карского морей.

Справка

ПАО «Газпром» является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. В настоящее время компания реализует проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории России запасы углеводородов Группы «Газпром» по категориям A+B1+C1 (по российской классификации) составили 30 226,9 млрд куб. м.