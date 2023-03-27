Система лазерного контроля высокоточного горизонтального бурения СЛК-01

Блок лазера имеет интегральный фотоприемник, который получает данные с датчика, декодирует их и отсылает их на панель оператора.

Блок лазера смонтирован на азимутальной платформе.

Азимутальная платформа служит для задания направления лазерного излучения, по которому будет осуществляться бурение.