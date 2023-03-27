Система лазерного контроля высокоточного горизонтального бурения СЛК-01
В современном городе с насыщенными подземными коммуникациями и плотной городской застройкой все более актуальным становится прокладка инженерных сетей бестраншейным способом. Одним из способов прокладки подземных трубопроводов без производства раскопок является горизонтальное шнековое бурение. Этот способ — один из самых высокоточных методов строительства бестраншейных переходов (отклонение от проектной оси прокладываемого трубопровода составляет не более 2-3 см на дистанции 60- 80 метров). Достигается такая точность благодаря запатентованной системе лазерного контроля бурения СЛК-01.
Установка горизонтального шнекового бурения МНБШ-600 производит прямолинейное бурение в соответствии с проектным уклоном, благодаря встроенному в СЛК-01 инклинометру.
комплект СЛК-01
Система лазерного контроля бурения состоит из:
1. Датчик
Датчик СЛК-01 устанавливается в буровую голову. Оптическое излучение лазерного луча, падающее на приемную мишень датчика, оставляет световой след. Блок обработки информации в датчике рассчитывает геометрический центр светового пятна, информация кодируется и передается в виде ИК-сигнала обратно к блоку лазера.
Датчик внутри буровой головки
2. Азимутальная платформа с источником лазера
Блок лазера имеет интегральный фотоприемник, который получает данные с датчика, декодирует их и отсылает их на панель оператора.
Блок лазера смонтирован на азимутальной платформе.
Азимутальная платформа служит для задания направления лазерного излучения, по которому будет осуществляться бурение.
Азимутальная платформа с источником лазера
Проектный угол луча лазера выставляется оператором МНБШ-600 с использованием ручных регулировок системы.
Цифровое значение угла отображается на панели оператора. Благодаря встроенному инклинометру, исключается ошибка (человеческий фактор), которая может возникнуть при традиционном задании уклона с использованием нивелира и рейки.
3. Панель оператора
Панель оператора по полученным данным вычисляет положение лазерного луча на мишени и выводит на экран необходимую информацию для корректировки направления бурения.
С уважением,
МЕМПЭКС
- МНБШ-600- установка высокоточного горизонтального шнекового бурения
- Установки прокола грунта из высокопрочного алюминиевого сплава
- Теплоизоляция: жидкий наноутеплитель нового поколения ТСМКерамик