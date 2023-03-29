«Силур» (Пермь) запустил производство графенового материала
В составе Инжинирингового центра ООО «Силур» запущен в эксплуатацию опытно-промышленный участок производства материала графенового (МГ) проектной мощностью до 100 кг в месяц с возможностью масштабирования.
В основе уникального метода получения МГ лежит сочетание технологий термического расширения графита и механического расслоения с применением ультразвуковой кавитации высокой мощности. Оборудование спроектировано научным партнером «Силура» — ведущей российской компанией в сфере графеновых технологий «Русграфен».
Производимый МГ представляет собой совокупность частиц в виде нанопластин многослойного графена толщиной до 30 нм, который незначительно уступает по своим электрическим, термическим и механическим свойствам однослойному графену.
Первые партии материала графенового планируется использовать с целью модернизации литий-ионных батарей, создания электропроводящих красок и чернил для гибкой печатной электроники и экранирующих покрытий, производства тепло- и токопроводящих паст и полимерных композитов. В дальнейшем предполагается применение МГ для улучшения свойств смазочных материалов и антикоррозийных покрытий, в качестве армирующий добавки в пластики, резины и бетоны.
Основные СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ материала графенового:
- электро- и теплопроводящие композиты;
- антикоррозийные гидрофобные защитные покрытия;
- анодные и катодные композиты для накопителей электроэнергии;
- строительные материалы;
- смазочные материалы.
С целью эффективного внедрения материала графенового (нанопластин многослойного графена) и других наноматериалов в Вашу продукцию «Силур» рекомендует использовать Универсальную Модульную Ультразвуковую Систему, производства компании «Русграфен».
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29.03.2313:28:50