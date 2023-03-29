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Производство

«Силур» (Пермь) запустил производство графенового материала

 © sealur.ru

В составе Инжинирингового центра ООО «Силур» запущен в эксплуатацию опытно-промышленный участок производства материала графенового (МГ) проектной мощностью до 100 кг в месяц с возможностью масштабирования.

В основе уникального метода получения МГ лежит сочетание технологий термического расширения графита и механического расслоения с применением ультразвуковой кавитации высокой мощности. Оборудование спроектировано научным партнером «Силура» — ведущей российской компанией в сфере графеновых технологий «Русграфен».

Производимый МГ представляет собой совокупность частиц в виде нанопластин многослойного графена толщиной до 30 нм, который незначительно уступает по своим электрическим, термическим и механическим свойствам однослойному графену.

Первые партии материала графенового планируется использовать с целью модернизации литий-ионных батарей, создания электропроводящих красок и чернил для гибкой печатной электроники и экранирующих покрытий, производства тепло- и токопроводящих паст и полимерных композитов. В дальнейшем предполагается применение МГ для улучшения свойств смазочных материалов и антикоррозийных покрытий, в качестве армирующий добавки в пластики, резины и бетоны.

Основные СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ материала графенового:

  • электро- и теплопроводящие композиты;
  • антикоррозийные гидрофобные защитные покрытия;
  • анодные и катодные композиты для накопителей электроэнергии;
  • строительные материалы;
  • смазочные материалы.

С целью эффективного внедрения материала графенового (нанопластин многослойного графена) и других наноматериалов в Вашу продукцию «Силур» рекомендует использовать Универсальную Модульную Ультразвуковую Систему, производства компании «Русграфен».
Источник: https://sealur.ru/news/silur-zapust...proizvodstvo-materiala-grafenovogo/

Пермь, "Силур", графен
  • Нет аватара termometrix
    29.03.2313:28:50

    Очень перспективное направление,которое должно активно разиваться в России.

    Такие компании и центры НИОКР, как вы,"Русграфен", должны иметь неограниченный доступ к финансированию для расширения своего производства,разработки и реализации новых инновационных продуктов.Экономический блок в правительстве и ЦБ должен осознать эту потребность и разработать надежный финансовый механизм для НИОКР, производства и сбыта инновационной продукции в России, безотказный механизм, как у автомата Калашникова.

    Отредактировано: termometrix~13:30 29.03.23
    #1260486
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