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Авиация

В России стартовало серийное производство пассажирских самолётов Ту-214

 © ixbt.com

На Казанском авиазаводе началось серийное производство пассажирских самолётов Ту-214. Интересно, что об этом не стали рассказывать на широкую аудиторию: в публикации «Техносферы» лишь говорится о видеосюжете на канале «Вести. Татарстан», а на официальном сайте ПАО «Туполев» никаких упоминаний об этом нет.

Наладить производство пассажирских Ту-214 проще и быстрее, чем новейших SSJ New и МС-21: для него надо было лишь заново создать салон. Впрочем, производство всё равно модернизировали: реконструировали штамповочный цех, обновили инженерное оборудование.

По плану в текущем году должны быть сданы эксплуатантам три пассажирских Ту-214: с бортовым номером 64535 — для Минпромторга, а с номерами 64536 и 64537 — для «ЮВТ-Аэро». В рамках ранее заключённых контрактов до 2025 года «Аэрофлот» должен получить 11 пассажирских Ту-214.

https://tehnoom..._source=ixbtcom

Источник: https://www.ixbt.com/news/2023/03/2...-passazhirskih-samoletov-tu214.html

Казань, Ту-214, ПАО «Туполев»
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.03.2312:28:46

    «Стартовало» термин неточный.

    Это процесс постепенный. Он начался осенью прошлого года, идёт наращивание мощностей.

    #1260481
  • Нет аватара vajo
    29.03.2315:26:58

    «Интересно, что об этом не стали рассказывать на широкую аудиторию"

    Интересно почему замалчиваем? Вот, поэтому основная серая масса свято уверена, что в России абсолютно ничего не производится и ничего нового не запускается. Зато в СМИ каждый день пиарят ЛГБТ, расстрелы, …

    #1260503
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