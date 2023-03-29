В России стартовало серийное производство пассажирских самолётов Ту-214

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На Казанском авиазаводе началось серийное производство пассажирских самолётов Ту-214. Интересно, что об этом не стали рассказывать на широкую аудиторию: в публикации «Техносферы» лишь говорится о видеосюжете на канале «Вести. Татарстан», а на официальном сайте ПАО «Туполев» никаких упоминаний об этом нет.

Наладить производство пассажирских Ту-214 проще и быстрее, чем новейших SSJ New и МС-21: для него надо было лишь заново создать салон. Впрочем, производство всё равно модернизировали: реконструировали штамповочный цех, обновили инженерное оборудование.

По плану в текущем году должны быть сданы эксплуатантам три пассажирских Ту-214: с бортовым номером 64535 — для Минпромторга, а с номерами 64536 и 64537 — для «ЮВТ-Аэро». В рамках ранее заключённых контрактов до 2025 года «Аэрофлот» должен получить 11 пассажирских Ту-214.

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