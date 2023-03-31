В индустриальном парке «Руднево» запущено производство беспилотных авиационных систем

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Производство беспилотных авиационных систем запущено в индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы.

«Технополис «Москва» развернул в «Руднево» большую производственную площадку. По сути дела это большой кластер, на котором будут созданы тысячи рабочих мест. Сегодня запускаются первые производства. Это «Аэромакс» по производству беспилотников. Еще три производства в стадии запуска по беспилотный авиации. Помимо этого еще порядка 10 предприятий заходит с высокотехнологичной продукцией.

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Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в «Руднево» возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро.

При строительстве корпусов индустриального парка были применены отечественные строительные материалы и самые современные строительные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35-50%, а стоимость работ — на 10-15%.

В марте 2023 года ООО «Аэромакс» начало опытный и серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов. Производственный комплекс площадью более девяти тысяч квадратных метров включает участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной окраски. В частности, предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа SH-4501 и SH-7502, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях — имеют высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и оборудованы противообледенительной системой. В планах компании — разместить производственные мощности еще в трех корпусах «Руднево», увеличить объемы выпуска. Инвестиции в реализацию проекта составят 5,4 миллиарда рублей, будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Отмечается, что новое производство является частью проекта создания Федерального центра беспилотных авиационных систем.На базе Центра объединятся ведущие российские разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ, что будет способствовать сокращению отставания от мировых лидеров отрасли и снизить зависимость от импорта критических технологий

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Фото: https://vm.ru/n...m-parke-rudnevo