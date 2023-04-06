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Авиация

В Перми начали серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310

ПД-14ПД-14 © aex.ru

«В „ОДК-Пермские моторы“ начато серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки и следует выйти на выпуск в 160 двигателей ПД-14 ежегодно», — передали слова Бадеха в пресс-службе правительства Пермского края.

Ранее сообщалось, что в России сертифицировали двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21. На реализацию проектов в сфере авиастроения правительство России выделило более 237 млрд рублей. В течение двух следующих лет на эти цели будет выделено еще свыше 32 млрд рублей.

Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

«ОДК-Пермские моторы» является серийным производителем авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Предприятие входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и Госкорпорацию «Ростех».

Источник: https://www.aex.ru/news/2023/4/6/255711/

машиностроение, двигателестроение, двигатель ПД-14, самолет МС-21, Ростех, ОДК-Пермские моторы
  • Нет аватара termometrix
    06.04.2319:44:08

    Вперед и удачи!

    #1260852
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.04.2321:39:49

    С Богом! Удачи производственникам и всем причастным!

    #1260861
  • Аlex М Аlex М
    06.04.2322:29:38

    Хочется пожелать, чтобы производство устраняло все найденные замечания по мере массовой эксплуатации, чтобы всегда были запчасти и тот самый сервис, когда запчасть за 24 часа всегда доставляется куда требуется. Очень хочу чтобы потенциальные неисправности никогда не привели к аварии, а заблаговременно менялись детали. Почему-то в случае МС-21 верю что самолет с ПД-14 будет надежным, не хуже бобиков и арбузов. Я верю в возможность популярности ПД-14 у зарубежных заказчиков МС-21

    #1260863
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