В Перми начали серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
«В „ОДК-Пермские моторы“ начато серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки и следует выйти на выпуск в 160 двигателей ПД-14 ежегодно», — передали слова Бадеха в пресс-службе правительства Пермского края.
Ранее сообщалось, что в России сертифицировали двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21. На реализацию проектов в сфере авиастроения правительство России выделило более 237 млрд рублей. В течение двух следующих лет на эти цели будет выделено еще свыше 32 млрд рублей.
Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.
«ОДК-Пермские моторы» является серийным производителем авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Предприятие входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и Госкорпорацию «Ростех».
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