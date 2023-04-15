В Запорожскую область и ДНР поступили новые партии автобусов
В Запорожскую область поступило 20 новых пассажирских автобусов
Автобусы будут курсировать по маршрутам в городах.
«С целью улучшения качества обслуживания населения Запорожской области пассажирским транспортом, в том числе маломобильных групп населения, Министерство транспорта Российской Федерации выделило 20 новых пассажирских автобусов: 7 — ЛиАЗ, 13 — ПАЗ. Работа по улучшению качества обслуживания населения будет продолжаться. Подвижный состав будет обновляться постоянно», — сообщили в Министерстве транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области.
Москва передала Донецку первую партию автобусов «ЛиАЗ»
Первые пять машин в красно-белой раскраске с наклейками «Донэлектроавтотранса» уже ожидают выхода на рейс в автобусном парке. По данным канала, данные автобусы будут работать на центральном маршруте № 2 «ДМЗ — Ж/Д вокзал».
«ЛИАЗ-5292» — городской низкопольный автобус большой вместимости. Предназначен для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Серийно выпускается с 2004 года Ликинским автобусным заводом, расположенным в Московской области. Общая вместимость составляет до 114 пассажиров. На июль 2022 года выпущено около 12 тысяч штук.
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