За 2 года ДНР приобрела 482 ед. с/х техники

архивное фото МСХ РФ © tass.ru

В течение 2 лет с момента вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации агропроизводители ДНР приобрели 482 единицы различной новой сельскохозяйственной техники на общую сумму более 2 млрд руб., — сообщает пресс-служба Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

В январе-августе 2023 г. «Росагролизинг» поставил в ДНР, Луганскую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области 264 ед. сельхозтехники, в том числе 49 комбайнов и 58 тракторов, на общую сумму более 1,7 млрд рублей. В сентябре 2023 г. АО «Росагролизинг» поставил в четыре новых региона еще 20 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 4 комбайна и 6 тракторов, на общую сумму более 138 млн руб. В 2024 г. предприятия АПК ДНР планируют приобрести более 350 ед. сельскохозяйственной техники и далее — не менее 300 ед. ежегодно.

«За 2 года в регионе был запущен системный и масштабный процесс обновления парка сельхозтехники. По итогам 2023 г. Республика вошла в ТОП-5 субъектов Южного федерального округа по темпам обновления машинно-тракторного парка. Это стало возможным благодаря лизинговым программам АО „Росагролизинг“ и конечно, собственным средствам аграриев, которые в рамках реализации государственных мер поддержки отрасли, приобретают новую технику», — подчеркнули в министерстве.

В середине июня 2023 г. в ходе Петербургского международного экономического форума между Правительством ДНР и «Росагролизингом» было подписано соглашение о сотрудничестве. Данный документ ввел в действие механизм приобретения сельхозтехники в лизинг, который позволяет сельхозпроизводителям Республики существенным образом обновлять машинно-тракторный парк, и, как следствие, ускоряет модернизацию ее агропромышленного комплекса. https://www.met.../ru/news/165586

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