Завод «РУМО» продемонстрировал в работе прототип дизельного двигателя «РУМО-535»

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Завод «РУМО» продемонстрировал в работе новое оборудование, а именно работающий прототип дизельного двигателя внутреннего сгорания «РУМО-535», предназначенный для использования на судах класса «река-река» в качестве главного двигателя, основного или резервного электроагрегата.

В настоящее время, прототип этого двигателя проходит цикл заводских испытаний.

ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) и АО «РУМО» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области судостроения по направлениям судовых главных и вспомогательных энергетических установок, а также главных и вспомогательных двигателей

Приоритетным целями сотрудничества заводов «РУМО» и «Красное Сормово» являются развитие российских технологий в области судостроения по направлению главных и вспомогательных энергетических установок, главных и вспомогательных дизелей на базе двигателей внутреннего сгорания производства «РУМО» и запасных частей инструментов и принадлежностей.

Соглашение будет способствовать решению задач по импортозамещению, снижению зависимости отраслей промышленности Российской Федерации от импорта, совершенствованию производства, модернизации и развитию технологической базы российских предприятий.