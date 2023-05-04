Замкнут центральный русловой пролет через реку Оку
28 апреля 2023 года был замкнут центральный русловой пролет мостового перехода через реку Оку. Полностью завершен монтаж металлоконструкций на объекте.
«Мост через Оку на 4 этапе М-12 уникален не только тем, что он единственный вантовый мост на М-12, но и тем, что сама вантовая система нового моста под Муромом больше чем наполовину состоит из российских компонентов. Мост стал испытательным полигоном, который позволит развивать российские технологии вантового мостостроения на следующих дорожных объектах», — отметил Вячеслав Петушенко. Благодаря технологическим решениям, его возвели за 2,5 года. Ни один мост в стране в такие сроки не строится.
Мост свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе Мурома, соединив Центральный и Приволжский Федеральные округа.
«Длина мостового перехода составляет 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений составил более 6,5 тыс. тонн»
«Это не только единственный вантовый мост на всей трассе М-12, но и первый в истории отечественного мостостроения объект, при сооружении пилонов которого был использован метод непрерывного бетонирования с помощью скользящей опалубки. Примененный строителями „Бамтоннельстрой-Мост“ способ обеспечил высокую точность и качество при бетонировании», — рассказал заместитель генерального директора — руководитель проекта АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Дмитришин.
Работы на мосту продолжаются. Уже в начале июня после бетонирования плиты проезжей части по мосту будет обеспечен технологический проезд. А в конце первого летнего месяца строители уложат первый асфальтобетон на мосту через реку Оку.
Если говорить про все 124 км 4 этапа М-12 от Мурома до Арзамаса, то в августе на каждом километре будет уложен асфальтобетон.
Уже в сентябре этого года Владимир и Муром будут в 2-3 часах доступности от Москвы.
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04.05.2317:49:57