Замкнут центральный русловой пролет через реку Оку

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28 апреля 2023 года был замкнут центральный русловой пролет мостового перехода через реку Оку. Полностью завершен монтаж металлоконструкций на объекте.

«Мост через Оку на 4 этапе М-12 уникален не только тем, что он единственный вантовый мост на М-12, но и тем, что сама вантовая система нового моста под Муромом больше чем наполовину состоит из российских компонентов. Мост стал испытательным полигоном, который позволит развивать российские технологии вантового мостостроения на следующих дорожных объектах», — отметил Вячеслав Петушенко. Благодаря технологическим решениям, его возвели за 2,5 года. Ни один мост в стране в такие сроки не строится.

Мост свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе Мурома, соединив Центральный и Приволжский Федеральные округа.

«Длина мостового перехода составляет 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений составил более 6,5 тыс. тонн»

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«Это не только единственный вантовый мост на всей трассе М-12, но и первый в истории отечественного мостостроения объект, при сооружении пилонов которого был использован метод непрерывного бетонирования с помощью скользящей опалубки. Примененный строителями „Бамтоннельстрой-Мост“ способ обеспечил высокую точность и качество при бетонировании», — рассказал заместитель генерального директора — руководитель проекта АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Дмитришин.

Работы на мосту продолжаются. Уже в начале июня после бетонирования плиты проезжей части по мосту будет обеспечен технологический проезд. А в конце первого летнего месяца строители уложат первый асфальтобетон на мосту через реку Оку.

Если говорить про все 124 км 4 этапа М-12 от Мурома до Арзамаса, то в августе на каждом километре будет уложен асфальтобетон.

Уже в сентябре этого года Владимир и Муром будут в 2-3 часах доступности от Москвы.