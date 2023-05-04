На верфи «Эмпериум» спустили на воду электросудно «Экоходъ 2»

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В Ленинградской области на судоверфи «Эмпериум» (Emperium, входит в состав Sitronics Group — подразделение АФК «Система») состоялся спуск на воду электрокатамарана «Экоходъ 2». Об этом говорится в сообщении АФК «Система» от 3 мая.

Как отмечается в сообщении, судно построено по собственному проекту компании по заказу «Водоходъ. Пассажирский порт». Из Ленинградской области «Экоходъ 2» отправится в Нижний Новгород, где уже в эту навигацию будет курсировать на прогулочных маршрутах.

Длина электрокатамарана «Экоходъ» составляет 31 м, ширина — 10,3 м, пассажировместимость — 130 человек. Корпус выполнен из алюминиевых конструкций.

«Во многих регионах и городах России активно используются прогулочные теплоходы, зачастую флот является устаревшим. Электросуда — это экологичная альтернатива. К тому уже они более комфортабельны с точки зрения отсутствия шума, выхлопов, что особенно важно для эксплуатации в городах, а также более экономичны в обслуживании», — прокомментировал событие исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Первый катамаран для «Водохода» — «Экоходъ» построен по заказу «Водохода» для работы в Красноярском крае. В Красноярск судно на электродвижении было доставлено осенью 2022 года.