На круизном лайнере «Золотое кольцо» проекта ПКС-180 поднят Государственный флаг

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4 мая в Нижнем Новгороде состоялась церемония поднятия Государственного флага на новом круизном лайнере «Золотое кольцо» проекта ПКС-180, построенном корабелами судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входят в #ОСК).

Как отмечает Телеграм- канал ОСК, основными преимуществами судна перед другими существующими аналогами являются небольшая осадка, экономичность и экологичность.

К услугам туристов: просторные сьюты с террасами и джакузи (26 м2), уютные делюксы с балконами (16 м2), полулюксы для маломобильных пассажиров; ресторан, лобби-бар, панорама-бар, барная карта с заказом в каюту; солярий на солнечной палубе, SPA-салон, тренажерный зал, спутниковое ТВ, Wi-Fi, услуги прачечной, сувениры, детский и юниорский клуб.

Планируется, что «Золотое кольцо» пойдет по новому эксклюзивному маршруту по Волге и Оке «Нижний Новгород — Москва СРВ — Москва ЮРВ — Нижний Новгород». Этот маршрут — возрождение «Московской кругосветки» — речного аналога «Золотого кольца России», но в новом формате и с новой экскурсионной программой, которая позволит круизным туристам посетить все города Золотого кольца.

Судно проекта ПКС-180 — трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров. При его постройке применяются технологические решения, обеспечивающие повышенную надежность и эффективную работу на предельном мелководье — до 1,2 метра. Это дает круизным судам заметное преимущество перед существующим речным туристическим флотом, не эксплуатируемым на таких глубинах.

Кроме того, компьютерное управление движением и системами судна позволит осуществлять подход к необорудованному берегу. Пассажирские суда нового проекта расширят географию речных круизов не только в европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Основные характеристики теплохода проекта ПКС-180: