Производство мобильных станков

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ALAVAR Technology — российский производитель мобильных многофункциональных станков для механообработки.

В 2020 году был изготовлен наш первый мобильный станок, который в течение двух лет проходил испытания.

В 2022 году под брендом ALAVAR запущено серийное производство мобильных фрезерных станков с ЧПУ. Ведется активная разработка новых образцов мобильных станков с целью импортозамещения и предоставления российским компаниям многофункциональной и надежной продукции.

Около 70% составляющих станков изготавливается на собственном производстве или из российский комплектующих. Идёт постоянная работа над импортозамещением.

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Мобильные станки предназначены для фрезерования, токарной обработки, расточки, сверления отверстий, обработки резцом, нарезания резьбы, снятия фаски и резки труб большого диаметра на выезде или непосредственно на детали.

Мобильный станок для обработки фланцев AВ3000

Диаметры фрезерной обработки — 1200-3260 мм

Станок позволяет производить расточку и фрезеровку различных поверхностей и деталей оборудования: плоскостей фланцев, канавок любой геометрии на фланцах, внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, поверхностей труб при обработке торцов и снятии фаски.Наш аналог иностранным станкам типа Sir Meccanica FMAX3000 или Climax FF8200

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Завод с 15 летней историей находится в г. Кимовск (Тульская область) и занимает 3000 кв.м. производственных площадей.

Производственная деятельность и деятельность по разработкам, развитию и внедрению инновационной продукции осуществляется силами более ста человек. Входим в состав группы компаний вместе с АО КМК и АО Полюс-РМ

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