Производство мобильных станков
ALAVAR Technology — российский производитель мобильных многофункциональных станков для механообработки.
В 2020 году был изготовлен наш первый мобильный станок, который в течение двух лет проходил испытания.
В 2022 году под брендом ALAVAR запущено серийное производство мобильных фрезерных станков с ЧПУ. Ведется активная разработка новых образцов мобильных станков с целью импортозамещения и предоставления российским компаниям многофункциональной и надежной продукции.
Около 70% составляющих станков изготавливается на собственном производстве или из российский комплектующих. Идёт постоянная работа над импортозамещением.
Мобильные станки предназначены для фрезерования, токарной обработки, расточки, сверления отверстий, обработки резцом, нарезания резьбы, снятия фаски и резки труб большого диаметра на выезде или непосредственно на детали.
Мобильный станок для обработки фланцев AВ3000
- Диаметры фрезерной обработки — 1200-3260 мм
Станок позволяет производить расточку и фрезеровку различных поверхностей и деталей оборудования: плоскостей фланцев, канавок любой геометрии на фланцах, внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, поверхностей труб при обработке торцов и снятии фаски.Наш аналог иностранным станкам типа Sir Meccanica FMAX3000 или Climax FF8200
Завод с 15 летней историей находится в г. Кимовск (Тульская область) и занимает 3000 кв.м. производственных площадей.
Производственная деятельность и деятельность по разработкам, развитию и внедрению инновационной продукции осуществляется силами более ста человек. Входим в состав группы компаний вместе с АО КМК и АО Полюс-РМ
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15.05.2314:50:48