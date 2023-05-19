В Новосибирске запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060

Специалистами ГК «СПИКОМ» смонтирован и запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 (2000×6000мм) в г. Новосибирск.

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- Станок термической резки имеет размер стола 2000×6000мм, на портале установлен плазмотрон «ULTRAFIRE 125» для фигурной плазменной резки металла, а также газовый резак «GCUT» для резки металла толщиной до 200мм.

- Портал станка выполнен с вылетом для дальнейшей установки трубного устройства «TUBESYST».

- Источник плазмы КЕДР MULTICUT 1200. Толщина резки на прожиг до 25мм, резка с края до 50мм.

- Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

- Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

- Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.