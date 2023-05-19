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Авиация

В ОДК завершили испытания демонстратора вертолётного двигателя ВК-1600 В

Специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) завершили испытания демонстратора вертолётного двигателя ВК-1600 В. ВК-1600 В предназначен для вертолётов Ка-62. Первые опытные образцы изделия также уже собраны. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

ВК-1600В. Фото: Владислав Филиппов / MASHNEWSВК-1600В. Фото: Владислав Филиппов / MASHNEWS © mashnews.ru

Отмечается, что стендовые испытания опытных образцов ВК-1600 В планируется завершить к концу текущего года. В следующем году начнутся лётные испытания установки в составе вертолёта Ка-62.

«Двигатели ВК-1600 В обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Мощность ВК-1600 В на взлётном режиме составляет 1400 л.с. и 1750 л.с. — на режиме 2,5-минутной мощности. При этом нам удалось снизить поставочную массу на 10% и уменьшить удельный расход топлива на всех режимах по сравнению с аналогами», — рассказал главный конструктор ВК-1600 АО «ОДК-Климов», чьи слова приводятся в сообщении.

Управление силовой установкой осуществляется за счёт блока автоматического регулирования и контроля БАРК-15 В разработки «ОДК-Климов». Блок также способен выявлять неисправности в работе двигателя.

Сейчас ВК-1600 В представлен на выставке HeliRussia-2023, которая проходит с 18 по 20 мая в московском МВЦ «Крокус Экспо».

СПРАВКА:

Ранее вертолёт Ка-62 оснащался двигателями Ardiden 3G производства французской компании Safran. ВК-1600 В создаётся специалистами АО «ОДК-Климов». Двигатель предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолёты взлётной массой до 5-8 т. Конструкция ВК-1600 В позволяет использовать его также и в БПЛА. Сертификация двигателя должна пройти в конце 2024 года.
Источник: https://mashnews.ru/v-odk-zavershil...tolyotnogo-dvigatelya-vk-1600v.html

импортозамещение, испытания, авиация, Санкт-Петербург
  • Badassgoliath Badassgoliath
    19.05.2318:14:22

    А Ка-62 — для него вообще есть ниша, так сказать? Госструктуры и крупные компании, мне думается, предпочтут Ми-8 и его варианты, как пригодные для всех случаев, он ведь берёт больше груза. Ну, а если надо перевезти меньше — так положат меньше, это всё равно выгоднее, чем отдельный вертолёт приобретать для таких случаев.

    Разве что для санитарной авиации, для меньшего вертолёта проще площадку в городе устроить. Но в этой нише есть Ансаты.

    #1262596
    • Jorjio774 Jorjio774
      19.05.2318:21:35

      ВК-1600 В

      Вероятно, что речь идёт об ориентации на внешние рынки и страны, где может быть запрещено использование нероссийских комплектующих. К примеру, Иран.

      #1262597
      • Badassgoliath Badassgoliath
        19.05.2318:36:26

        Ну сам двигатель-то несомненно пригодится (для крупных вертолётных и обычных БПЛА например).

        Я про вертолёт, в связи с которым двигатель упоминают в заметке. За столько лет Ка-62 так и не пошёл в серию, хотя проблем с поставками импортных двигателей раньше, в общем-то, не было. Очевидно, что дело в невостребованности у нас машин такого класса грузоподъёмности.

        #1262599
        • Jorjio774 Jorjio774
          19.05.2318:53:51

          Насколько я понимаю, Ка-62 был изначально ориентирован на внешние рынки. Но были, на сей счёт, опасения в среде специалистов, связанные с невостребованностью и высокой конкуренцией. Но это при наличии имортного движка, трансмиссии и т. п. Сейчас, возможно, это получиться удешевить и мы, в какую-нибудь нишу влезем. Но речь тут, прежде всего, о двигателе и он, как вы правильно сказали, безусловно пригодится.   

          Отредактировано: Jorjio774~18:54 19.05.23
          #1262602
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      19.05.2319:19:34

      Он и от Ми-8, и от Ансата отличается по взлётной массе почти в два раза, только в разные стороны. У него конкурентов в России просто нет. Зато за рубежом есть AW139, почти такой же и очень популярный вертолёт. Нельзя говорить, что у Ка-62 нет ниши, когда за рубежом его аналог − одна из самых массовых моделей на рынке.

      #1262603
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