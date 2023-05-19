В ОДК завершили испытания демонстратора вертолётного двигателя ВК-1600 В

Специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) завершили испытания демонстратора вертолётного двигателя ВК-1600 В. ВК-1600 В предназначен для вертолётов Ка-62. Первые опытные образцы изделия также уже собраны. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

ВК-1600В. Фото: Владислав Филиппов / MASHNEWS © mashnews.ru

Отмечается, что стендовые испытания опытных образцов ВК-1600 В планируется завершить к концу текущего года. В следующем году начнутся лётные испытания установки в составе вертолёта Ка-62.

«Двигатели ВК-1600 В обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Мощность ВК-1600 В на взлётном режиме составляет 1400 л.с. и 1750 л.с. — на режиме 2,5-минутной мощности. При этом нам удалось снизить поставочную массу на 10% и уменьшить удельный расход топлива на всех режимах по сравнению с аналогами», — рассказал главный конструктор ВК-1600 АО «ОДК-Климов», чьи слова приводятся в сообщении.

Управление силовой установкой осуществляется за счёт блока автоматического регулирования и контроля БАРК-15 В разработки «ОДК-Климов». Блок также способен выявлять неисправности в работе двигателя.

Сейчас ВК-1600 В представлен на выставке HeliRussia-2023, которая проходит с 18 по 20 мая в московском МВЦ «Крокус Экспо».

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Ранее вертолёт Ка-62 оснащался двигателями Ardiden 3G производства французской компании Safran. ВК-1600 В создаётся специалистами АО «ОДК-Климов». Двигатель предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолёты взлётной массой до 5-8 т. Конструкция ВК-1600 В позволяет использовать его также и в БПЛА. Сертификация двигателя должна пройти в конце 2024 года.