Новинки от компании «Волгабас»

© volgabus.ru

В рамках выставки инновационного транспорта и оборудования IV Международного транспортного фестиваля «Spb Transport Fest» в Санкт-Петербурге компания «Волгабас Групп» представила сразу 2 новинки: троллейбус с автономным ходом и новый автобус большого класса с уникальными технологиями.

Главная премьера — троллейбус с автономным ходом «Пересвет» (5270T), созданный в партнёрстве с ООО «Транспортные решения» и научно-производственными предприятиями Санкт-Петербурга: ООО «НПП «ЭПРО» (комплект тягового и вспомогательного преобразовательного оборудования) и ООО «Системы Автономной Энергии» (тяговая аккумуляторная система) при участии белорусской компании «НГК».

Низкопольный салон, комфортабельные сиденья, малый уровень шума, современная мультимедийная система, мощный климатический комплекс: в троллейбусе предусмотрено всё, чтобы сделать поездку лёгкой и приятной.

Машина полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями, оборудована аппарелью для заезда колясок, накопительной площадкой, световой и звуковой сигнализацией для вызова водителя.

Аккумуляторный блок для троллейбуса «Пересвет» полностью разработан и произведен в России по новой запатентованной технологии компании «Системы Автономной Энергии». Главное преимущество нового решения — рекордная гравиметрическая плотность энергии, показатель которой значительно выше, чем у других существующих сегодня российских батарей. Он составляет свыше 150 втч/кг. Емкость установки — 102 Ач, мощность 62 кВтч, что позволяет троллейбусу автономно проехать до 20 км. Наличие возможности автономного передвижения позволяет гибко работать с контактной сетью. Ночная зарядка литий-ионной аккумуляторной тяговой батареи производится от контактной сети или промышленной сети 380 В, 50 Гц на территории троллейбусного парка.

Вторая новинка от «Волгабас» — обновлённый газомоторный автобус «5270G».Он собран по уникальной технологии на основе болтовых соединений, что позволяет значительно снизить применение сварки, обеспечить повышенную прочность и ремонтопригодность конструкции, снизить трудоёмкость производственного процесса.

Облицовочные панели автобуса сделаны из коррозионностойких композиционных материалов. В случае повреждения сегменты облицовки могут быть легко заменены на новые без применения сварки.

Изменения коснулись и системы охлаждения ДВС. Вместо гидравлических вентиляторов здесь использована консоль с несколькими электровентиляторами, которые управляются интеллектуальной программной оболочкой.Еще одна особенность машины — возможность работа сразу в двух вариантах заправки газом — СПГ и КПГ. На крыше автобуса установлены баллоны, а в задней части криобак.

Таким образом, автобус может заправляться на любой метановой АГНКС.

Идея подсказана камрадом Лес.

https://vk.com/...49073563_173597

https://ktt-mag...iki-ot-volgabas