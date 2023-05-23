Современный спорткомплекс с бассейном открылся в Аниве Сахалинской области

© sakhalin.gov.ru

Впервые юные и взрослые жители города получили возможность профессионально заниматься плаванием. В физкультурно-оздоровительном комплексе также обустроили помещение для художественной гимнастики и оснастили новейшим оборудованием тренажерный зал. Каждый день спортивный объект смогут посещать более 700 человек.

Двухэтажный ФОК площадью более 3200 квадратных метров вмещает два бассейна, универсальный спортивный зал для художественной гимнастики, тренажерный зал для силовых и кардиотренировок. Малый детский бассейн размерами 6×3 метра и глубиной 0,6 метра позволяет проводить занятия с малышами от трех лет. В бассейне для спортивного плавания размерами 25×9,8 метра и глубиной от 1,2 до 1,8 метра будут проводиться занятия с инструкторами по плаванию и аквааэробике.

В свободное от тренировок время бассейн доступен для всех желающих. Заниматься могут и люди с ограничениями по здоровью — в зале бассейна предусмотрен механический подъемник. А в рамках проекта «Сахалинское долголетие» современный спортобъект будут посещать активные анивчане старшего поколения.

В здании спортшколы размещаются также медицинский блок, тренерские комнаты, солярий, мужские и женские раздевалки. Буфет работает по принципу фитобара, где посетители могут попробовать травяные чаи, свежевыжатые соки и кислородные коктейли.

Спорткомплекс сдавался «под ключ» — полностью со всем необходимым оборудованием. На территории была построена газовая котельная, которая обеспечивает ФОК теплом.

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru