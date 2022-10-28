Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

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В заключительной части обзора можно узнать много интересного об одном из самых красивых городов Ямала.

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В последние годы на Ямале ведётся активное строительство дорог, о нём я писал весной, но и городские дороги тоже получают беспрецедентное финансирование.

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Горожане уже не поднимают вопрос про реконструкцию дорог, всем понятно, что с каждым годом реконструированных улиц становится всё больше и больше. Реконструкцию дорог начинали с улиц Республики, Киевской, Муравленко, 60 лет СССР, парковки возле ГДКиК «Русь» и привокзальной площади.

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Сегдня все главные городские улицы (ул.Советская, ул. Ленина, пр.Мира) вошли в период поэтапной реконстукции.

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В 2020 году завершилась реконструкция ул. Муравленко. Первый участок улицы от АЗС до ул. Шевченко был реконструирован в 2019 году, в 2020 году настала очередь последнего участка, от ул. Шевченко до ул. 60 лет СССР.

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© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В 2020 и 2021 годах реконструировано 1200м. ул. Советской.

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© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Ремонт ул. Советской продолжится, предстоит отремонтировать ещё более двух километров дороги.

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Обновление проспекта Мира началось с реконструкции путепровода через железную дорогу. Необходимость его ремонта назрела давно, ведь построен он был ещё в 1982 году., работы здесь завершились в 2019 году.

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© admnoyabrsk.ru

В 2021 г. город получил первые 300 метров нового дорожного полотна на проспекте Мира (от путепровода до перекрестка с улицей Советская). Работы продолжатся в следующих сезонах.

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Два года велась реконструкция ул. В.Высоцкого.

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© admnoyabrsk.ru

Вдоль улицы появилось несколько сотен парковочных мест на новых автостоянках. В 2022 году на улице В.Высоцкого впервые высадили липы.

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Под занавес строительного сезона 2022 года открылось движение по новой дороге в 8 микрорайоне. 600 метров новой дороги дублируют улицу Магистральную на участке от ул. Гагарина до ул. Высоцкого благодаря чему горожанам теперь удобнее выезжать из дворов.

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Коммунальная инфраструктура города ежегодно пополняется новыми ЦТП, котельными и километрами новых инженерных сетей.

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Есть в Ноябрьске район с замысловатым наименованием УТЖС. Здесь в 70-х и 80-х годах квартировал трест УкрТюменЖилСтрой, его усилиями построено большинство пятиэтажных домов Ноябрьска. Об Украине здесь напоминают улицы Киевская и Шевченко, Торговый дом «Украина», детский сад «Волошко» и ДК «Днепр». Позднее, среди деревянных коттеджей, трестом было построено больше десятка капитальных двух, трёх и пятиэтажных домов. Сегодня всему району присвоено наименование — микрорайон «Л». Пожалуй, это один из самых колоритных районов города, пятиэтажные дома здесь соседствуют с деревянными коттеджами, свободное пространство между ними занято реликтовыми соснами, сохранёнными при застройке, а половина зданий по прежнему имеет в своём адресе такую странную аббревиатуру УТЖС…

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Горожанам ТД «Украина» известен как один из старейших магазинов города, именно здесь и в ТЦ «Ноябрьский» на заре перестройки открылись первые магазины самообслуживания. История этого магазина неразрывно связана с жилым районом УТЖС, после очередной реконструкции торговый центр называется «ARDO».

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Старый район продолжает жить, недавно здесь реконструировали ул. Киевскую, а капитальные дома потихоньку ремонтируют.

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Примыкает к району УТЖС посёлок УТДС. По постановлению ЦКК СССР специалисты треста «УкрТюменДорСтрой» строили дороги на севере Тюменской области. В 1980 году трест начал строительство жилого посёлка УТДС и первой дороги — впоследствии её назвали улицей Энтузиастов.

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Эти старые районы сегодня самые зелёные в городе.

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В память о себе украинские строители дорог оставили не только дороги, улицы и жилой посёлок. В 1986 году в сквере у школы № 5 установили скульптурную композицию «Мать и дитя». Скульптура, сделанная по эскизам художника Михаила Навротского, представляет собой сидящую на камне женщину с малышом, на протянутой руке ребёнка сидит голубь.

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В 2020 году завершился ремонт памятника и сквера, реставрацию провели в рамках проекта «Комфортная городская среда». Дело доверили местному скульптору Кириллу Никифорову. Проделанная работа удостоилась положительной оценки от главы города.

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Ноябрьск помнит свою историю и не забывает строителей города, даже несмотря на последние события…

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Центральную часть улицы Холмогорской в 2020 году украсила яркая инсталляция. Название улицы отсылает к родине Михаила Ломоносова, географии города и месторождению нефти, определившим судьбу города.

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В сложных условиях 70-х был построен нефтепровод Холмогоры-Сургут. Под Новый год, накануне 1977-го, в трубу пошли 840 тонн нефти в сутки с первых шести эксплуатационных скважин Холмогорского месторождения — это была победа, первая товарная нефть Ямала. С тех пор минуло почти 50 лет, большая ямальская нефть стала данностью мирового значения, хотя второго Самотлора и не случилось. 19 мая 1978 года приказом Главтюменнефтегаза разрозненные структуры, эксплуатирующие месторождение, были объединены в Нефтегазодобывающее управление «Холмогорнефть». Позднее, в 1981 году, НГДУ «Холмогорнефть» стало костяком производственного объединения «Ноябрьскнефтегаз». В 1995 году предприятие было трансформировано в нефтяную компанию «Сибнефть», ещё через 10 лет именно она дала начало истории современной «Газпромнефти».

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Администрацией города подготовлен проект реконструкции и благоустройства улицы.

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А вот и она — улица Холмогорская…

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В городе планируется создать ещё пять новых территорий отдыха: сквер в Общественном центре I жилого района, пространство на улице Дзержинского, аквазона в Ноябрьск-парке, многофункциональная площадка в мкрн 7, общественное пространство в прибрежной зоне озера Безымянного.Другой интересный проект — реконструкция площади «Опалённой юности. К установленной здесь БМП добавится парк военной техники.

© admnoyabrsk.ru

Несмотря на интенсивное развитие Ноябрьск остаётся самым уютным и зелёным городом Ямала.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Горожан уже трудно удивить экзотическими растениями на городских улицах, даже южной горензией.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Объём строительных работ в городе несколько меньше, чем в соседнем Губкинском, но Ноябрьск выбрал в этом направлении свой путь. Итогом нескольких лет работы стала полная реконструкция центра города.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Благодаря реконструкции центр города получил современный «Ноябрьск-парк», сквер перед Администрацией города, новый бульвар и фонтан, реконструированную «Площадь Памяти» и десяток арт-объектов.

© admnoyabrsk.ru

Здесь сформировано единое прогулочное пространство длина велосипедных и прогулочных дорожек которого составляет более 10 километров.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Завершающим этапом обновления Ноябрьска стала реконструкция центрального участка улицы Ленина. Его длина 1300 метров, движение здесь стало двухполосным в обе стороны, также появилось 102 дополнительных парковочных места. Установлено четыре тёплых остановки. Широкие тротуары в три метра соседствуют с новыми велодорожками.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

При реконструкции сложный Т-образный перекрёсток с ул. 40 лет Победы был заменён кольцевой развязкой.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Разделяет направления движения зелёная изгородь из кизильника — такой метод использован на Ямале впервые.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В 2021-22 гг. в Ноябрьске установили 20 тёплых остановок. Размещают такие остановки на реконструированных участках дорог, а производят их на одном из городских предприятий.

© admnoyabrsk.ru

В городе осталась лишь одна проблемная дорога — автодорога в микрорайон Вынгапуровский. Общая протяженность трассы из Ноябрьска в Вынгапуровский составляет около ста километров, капитальный ремонт первых 30 км. планируется начать в 2023 году.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Руководство Ямала анонсировало преображение облика Ноябрьска. Например, в рамках подготовки к пятидесятилетнему юбилею запустят программу по обновлению фасадов и благоустройству дворов. Всё, что делается в Ноябрьске, происходит на глазах жителей, при непосредственном их участии и третья очередь обустройства Ноябрьск-парка тому подтверждение, она заслуживает аплодисментов и оваций.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Прекрасными подарками городу будут новые социальные объекты. Так, 25 августа на территории больничного комплекса забили первую сваю в основание самой большой взрослой поликлиники в регионе, и тем самым дав «отмашку» началу строительства ещё пяти медицинских учреждений в Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Преображение ждёт всю территорию больницы. Здания соединят тёплые переходы, ведь спускаться в существующие подземные удобно не всем, все корпуса приведут к одному архитектурному решению и создадут 537 машиноместа. Территория больницы разделят на секторы, там появятся зелёные зоны для отдыха, скамейки и др. Проект предусматривает детскую площадку и даже часовню. А гулять по территории больницы смогут и жители близлежащих домов.

© admnoyabrsk.ru

Прошедшим летом началось долгожданное строительство новой школы в 8 микрорайоне.

© admnoyabrsk.ru

Для одной из крупнейших школ региона подготовлен интересный проект. Открытие школы завершит процесс формирования социальной инфраструктуры нового микрорайона. Ранее здесь построили ул. Юрия Гагарина, новые парковки, дублёр ул. Магистальной, школу искусств, детский сад «Лучик», а в 2023 году благоустроят сквер.

© admnoyabrsk.ru

В 9 микрорайоне будет построен новый спортивный комплекс. Его проектирование уже завершилось, подрядчик определён и уже скоро выйдет на стройплощадку. Ещё один спортивный комплекс с бассейном будет построен на ул. Муравленко.

© admnoyabrsk.ru

Хорошие перспективы и у одиозного долгостроя КСК «Стерх», его строительство началось в 2011 году по инициативе и на средства «Газпрома». Но через пару лет «национальное достояние» отказалось от своих обещаний и стройку забросили. Юбилей города — хороший повод выполнить возложенные на себя обязательства, и по предварительным данным переговоры с «Газпромом» прошли успешно. Если всё сложится, то Ноябрьск получит в составе комплекса ледовую арену с трибунами, олимпийский бассейн, спортивный зал, два кинозала, тир и многое другое.

© admnoyabrsk.ru

В Адресной инвестиционной программе значатся и другие ноябрьские объекты: Центр детского творчества, детский дом, новый корпус коррекционной школы, строительство пристроев для начальной школы к школам № № 3, 6, строительство двух новых блоков для школы № 7, спортивный центр «Северный характер», дворец бракосочетаний.

© admnoyabrsk.ru

В 2022 году ведётся разработка концепции празднования, но один объект, который вполне может украсить Ноябрьск к юбилею уже представлен, это современный музей. Архитектурное бюро Pergaev разработало три эскиза: «ДОЛЬМЕН», «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА» и «ОКО» — в каждом свой смысл и предназначение.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Планы на 50-летний юбилей у Ноябрьска грандиозные, всё ли удастся воплотить в реальность и как изменится город станет известно через три года.

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Ознакомьться со всеми публикациями о развитии Ноябрьска можно в первой и второй частях обзора, здесь и в Ямальском меридиане