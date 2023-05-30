Новый серийный Ил-76МД-90А передали в войска.

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Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО «Ил» — «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации передан заказчику — Министерству обороны РФ.

Наземные и летные испытания самолета прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У модернизированного самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

Сегодня в производстве «Авиастара» в различной степени готовности находятся несколько транспортных самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года. В заготовительных цехах создается задел на ближайшую перспективу.

Филиал ПАО «Ил» — «Авиастар» продолжает наращивать производственные мощности. В цехах предприятия идет масштабное техническое перевооружение, благоустраивается заводская территория, растет заработная плата персонала.

Под увеличение объемов производства на заводе продолжается набор персонала. По наиболее востребованным рабочим профессиям в учебном центре предприятия организовано обучение учеников. В текущем году завод планирует увеличить штат более чем на 1300 человек, в основном за счет основных производственных рабочих. С начала года принято уже около 570 человек. Наиболее востребованные профессии — это сборщик-клепальщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов.