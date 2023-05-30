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Армия и Флот

Новый серийный Ил-76МД-90А передали в войска.

 © rostec.ru

Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО «Ил» — «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации передан заказчику — Министерству обороны РФ.

Наземные и летные испытания самолета прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У модернизированного самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

Сегодня в производстве «Авиастара» в различной степени готовности находятся несколько транспортных самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года. В заготовительных цехах создается задел на ближайшую перспективу.

Филиал ПАО «Ил» — «Авиастар» продолжает наращивать производственные мощности. В цехах предприятия идет масштабное техническое перевооружение, благоустраивается заводская территория, растет заработная плата персонала.

Под увеличение объемов производства на заводе продолжается набор персонала. По наиболее востребованным рабочим профессиям в учебном центре предприятия организовано обучение учеников. В текущем году завод планирует увеличить штат более чем на 1300 человек, в основном за счет основных производственных рабочих. С начала года принято уже около 570 человек. Наиболее востребованные профессии — это сборщик-клепальщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов.
Источник: https://rostec.ru/news/ocherednoy-s...iynyy-il-76md-90a-peredan-v-voyska/

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Ил 76МД-90А, ПАО «Ил» – «Авиастар»
  • Нет аватара vlTepes
    30.05.2311:07:25

    ни серийного номера, на указанном источнике новость отсутствует

    #1263124
    • Нет аватара termometrix
      30.05.2311:47:00

      ни серийного номера

      Наверно это секретная информация.

      Отредактировано: termometrix~13:00 30.05.23
      #1263126
    • Комментарий удален
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