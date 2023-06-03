Шахта на востоке ДНР ввела в эксплуатацию лаву с двухлетним запасом угля

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Торезская шахта им. Лутугина приступила к разработке новой угольной лавы. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

«В филиале „Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина“ государственного унитарного предприятия „Торезантрацит“ состоялся ввод в эксплуатацию 1-й западной лавы пласта h7 „Кащеевский“. Она стала третьим очистным забоем, введенным на угледобывающих предприятиях Республики в 2023 году», — сказано в сообщении.

Отмечается, что запасы угля нового очистного забоя оцениваются в 780 тыс. тонн. Как ожидается, горняки будут разрабатывать лаву более двух лет, выдавая на-гора около 1 тыс. тонн угля в сутки.

Это трерья угольная лава, введённая в эксплуатацию в ДНР в этом году.

В феврале этого года состоялся запуск лавы на макеевской шахте «Горняк-95», а в марте — на «Комсомольце Донбасса» в Кировском.

Ранее сообщалось, что добыча на шахтах, входящих в сферу Минуглеэнерго ДНР, в текущем году ожидается на уровне 3,5 млн. тонн, с учетом частных шахт и артелей — около 7 млн. тонн.