Возрождая страну. «Русолово»

К 2010 году оловянная промышленность в стране была окончательно разгромлена. Все 9 могучих оловодобывающих ГОКов Советского Союза, дававшие 18 тыс. тонн в оловянном концентрате и позволяющих стране занимать 4 место в мире по добыче олова, лежали в руинах.

Последним почил в бозе в 2010 году упиравшийся дольше всех Солнечный ГОК в Хабаровском крае.

Последнюю круговую оборону держало Правоурмийское месторождение в Хабаровском крае. В 2011 году в стране было добыто 75 тонн олова. Новосибирская фабрика, плавившая олово из концентратов советских ГОКов, полностью перешла на импорное сырьё.

© webmineral.ru

«Селигдар». Советский характер

В 2012 году на сцену печального спектакля выходит компания «Русолово», как оловодобывающий дивизион холдинга «Селигдар».

История компании поучительна.

В 1975 году на Дальнем Востоке начала работать старательская артель «Селигдар». Работяги и геологи артели и представить не могли, чем станет их «Селигдар» через полсотни лет. В 1975 году они добыли 144 кг золота. Немного.

Но ребята подобрались упорные, под стать казакам-первопроходцам. К 1980 году добыча золота в артеле достигла 580 кг, к 1996 году 900 кг.

В 2004 году компания «Селигдар» начинает добычу коренных руд. В 2005 году добыто 1,7 тонн золота.

Добыча продолжает расти. «Селигдар» становится заметным игроком на золотом поле. И начинает посматривать на горизонт.

«Русолово». Стойкий оловянный солдатик

В 2011 году «Селигдар» приобретает активы оловорудных месторождений в Буреинском (месторождение «Правоурмийское») и Солнечном районе Хабаровского края.

В 2012 году в модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении вложен 1 млрд рублей. В 2013 году производство оловянного концентрата увеличилось до 300 тонн, в 2015 году — до 600 тонн.

На втором этапе начаты реанимационные мероприятия Солнечного ГОКа в Комсомольском районе того же Хабаровского края, на которые потребовались уже 6 млрд рублей.

© seligdar.ru

Дату 14 сентября 2012 многие жители посёлка Горный в Солнечном районе Хабаровского края запомнили. Тогда после двухгодичного перерыва была вновь введена в эксплуатацию Солнечная обогатительная фабрика по переработке оловосодержащей руды. Работы шли очень тяжело.

К концу 2016 года после завершения восстановительных работ подземный рудник «Молодёжный» начал отгружать первую руду. А Солнечная обогатительная фабрика после многолетнего простоя произвела первые 77 тонн оловянного концентрата.

В 2017 году оба оловодобывающих предприятия холдинга — ООО «Правоурмийское и АО «ОРК» произвели более 1000 тонн олова в концентрате.

В 2019 году компания «ОРК», добывающая олово в Солнечном районе, перешла на круглогодичный цикл работ.

© seligdar.ru

Только вперёд

Амбиции «Русолова» оказались вполне обоснованными — за десять лет компании удалось увеличить объем производства олова (в концентрате) на территории Хабаровского края в 23 раза и вернуть Россию в десятку крупнейших стран-производителей олова.

В 2021 году российские оловодобытчики произвели 3 317 тонн олова в концентрате. Основной объём металла (2 910 тонн) дало «Русолово».

© nedradv.ru

В 2021 году в компании создан отдел науки и технологии, начаты НИОКР, разработаны технологии добычи бедных и попутных руд. Компания начинает попутную добычу вольфрама на Правоурмийском месторождении. Добыто 47 тонн, в 2022 году — 81 тонна. Строится новый ГОК, капитальные затраты оценеры в 9,7 млрд рублей.

В 2022 году попутная добыча вольфрама начата на Солнечном месторождении. Запущена станция очистки шахтных вод.

Попутная добыча меди достигает 243 тонны в концентрате в 2021 году и 916 тонн в 2022 году.

Осенью 2022 года «Руслово» выигрывает аукцион и получает права на оловорудное месторожение «Октябрьское» в Солнечном районе Хабаровского края.

Территория

В 2020 году «Русолово» приобретает крупнейшее оловорудное месторождение России — «Пыркакайские штокверки» с балансовыми запасами 243 тыс. тонн олова в концентрате и 16 тыс. тонн вольфрама (Чукотка, Чаунский район).

© zolteh.ru

Создано ООО «Территория». В 2021 году начато колоновое бурение на штокверке «Центральный» и взяты первые пробы для отработки технологии обогащения оловянных руд «Территории». В 2022 году начато технологическое бурение на штокверке «Крутой».

Строительство ГОКа запланировано на 2025-26 годы. Пуск Пыркакайского ГОКа позволит компании выйти на общий уровень добычи 15 тыс. тонн концентрата в год (максимальная советская добыча составляла 18 тыс. тонн).

ПАО «Русолово» начало оценочные и подготовительные работы по созданию металлургического производства в Хабаровском крае, который позволит в будущем диверсифицировать производственную деятельность компании.

Памяти советских и российских геологов

© seligdar.ru

© avatars.dzeninfra.ru

https://dzen.ru...3VH_V0t1WaBNQGV

https://seligda...ompany/history/

https://nedradv...61d2d542799dd5d

https://zolteh....yet_po_grafiku/