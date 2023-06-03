Возрождая страну. «Русолово»
К 2010 году оловянная промышленность в стране была окончательно разгромлена. Все 9 могучих оловодобывающих ГОКов Советского Союза, дававшие 18 тыс. тонн в оловянном концентрате и позволяющих стране занимать 4 место в мире по добыче олова, лежали в руинах.
Последним почил в бозе в 2010 году упиравшийся дольше всех Солнечный ГОК в Хабаровском крае.
Последнюю круговую оборону держало Правоурмийское месторождение в Хабаровском крае. В 2011 году в стране было добыто 75 тонн олова. Новосибирская фабрика, плавившая олово из концентратов советских ГОКов, полностью перешла на импорное сырьё.
«Селигдар». Советский характер
В 2012 году на сцену печального спектакля выходит компания «Русолово», как оловодобывающий дивизион холдинга «Селигдар».
История компании поучительна.
В 1975 году на Дальнем Востоке начала работать старательская артель «Селигдар». Работяги и геологи артели и представить не могли, чем станет их «Селигдар» через полсотни лет. В 1975 году они добыли 144 кг золота. Немного.
Но ребята подобрались упорные, под стать казакам-первопроходцам. К 1980 году добыча золота в артеле достигла 580 кг, к 1996 году 900 кг.
В 2004 году компания «Селигдар» начинает добычу коренных руд. В 2005 году добыто 1,7 тонн золота.
Добыча продолжает расти. «Селигдар» становится заметным игроком на золотом поле. И начинает посматривать на горизонт.
«Русолово». Стойкий оловянный солдатик
В 2011 году «Селигдар» приобретает активы оловорудных месторождений в Буреинском (месторождение «Правоурмийское») и Солнечном районе Хабаровского края.
В 2012 году в модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении вложен 1 млрд рублей. В 2013 году производство оловянного концентрата увеличилось до 300 тонн, в 2015 году — до 600 тонн.
На втором этапе начаты реанимационные мероприятия Солнечного ГОКа в Комсомольском районе того же Хабаровского края, на которые потребовались уже 6 млрд рублей.
Дату 14 сентября 2012 многие жители посёлка Горный в Солнечном районе Хабаровского края запомнили. Тогда после двухгодичного перерыва была вновь введена в эксплуатацию Солнечная обогатительная фабрика по переработке оловосодержащей руды. Работы шли очень тяжело.
К концу 2016 года после завершения восстановительных работ подземный рудник «Молодёжный» начал отгружать первую руду. А Солнечная обогатительная фабрика после многолетнего простоя произвела первые 77 тонн оловянного концентрата.
В 2017 году оба оловодобывающих предприятия холдинга — ООО «Правоурмийское и АО «ОРК» произвели более 1000 тонн олова в концентрате.
В 2019 году компания «ОРК», добывающая олово в Солнечном районе, перешла на круглогодичный цикл работ.
Только вперёд
Амбиции «Русолова» оказались вполне обоснованными — за десять лет компании удалось увеличить объем производства олова (в концентрате) на территории Хабаровского края в 23 раза и вернуть Россию в десятку крупнейших стран-производителей олова.
В 2021 году российские оловодобытчики произвели 3 317 тонн олова в концентрате. Основной объём металла (2 910 тонн) дало «Русолово».
В 2021 году в компании создан отдел науки и технологии, начаты НИОКР, разработаны технологии добычи бедных и попутных руд. Компания начинает попутную добычу вольфрама на Правоурмийском месторождении. Добыто 47 тонн, в 2022 году — 81 тонна. Строится новый ГОК, капитальные затраты оценеры в 9,7 млрд рублей.
В 2022 году попутная добыча вольфрама начата на Солнечном месторождении. Запущена станция очистки шахтных вод.
Попутная добыча меди достигает 243 тонны в концентрате в 2021 году и 916 тонн в 2022 году.
Осенью 2022 года «Руслово» выигрывает аукцион и получает права на оловорудное месторожение «Октябрьское» в Солнечном районе Хабаровского края.
Территория
В 2020 году «Русолово» приобретает крупнейшее оловорудное месторождение России — «Пыркакайские штокверки» с балансовыми запасами 243 тыс. тонн олова в концентрате и 16 тыс. тонн вольфрама (Чукотка, Чаунский район).
Создано ООО «Территория». В 2021 году начато колоновое бурение на штокверке «Центральный» и взяты первые пробы для отработки технологии обогащения оловянных руд «Территории». В 2022 году начато технологическое бурение на штокверке «Крутой».
Строительство ГОКа запланировано на 2025-26 годы. Пуск Пыркакайского ГОКа позволит компании выйти на общий уровень добычи 15 тыс. тонн концентрата в год (максимальная советская добыча составляла 18 тыс. тонн).
ПАО «Русолово» начало оценочные и подготовительные работы по созданию металлургического производства в Хабаровском крае, который позволит в будущем диверсифицировать производственную деятельность компании.
Памяти советских и российских геологов
https://dzen.ru...3VH_V0t1WaBNQGV
https://seligda...ompany/history/
https://nedradv...61d2d542799dd5d
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