В Москве принят 1000-й вагон самого современного поезда метро «Москва-2020»

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В Москве принят юбилейный 1000-й вагон самого современного поезда метро «Москва-2020» — он пополнил парк БКЛ и обслуживается в электродепо «Нижегородское».

Доля новых составов в метро Москвы за 3 года увеличилась с 59% до 71%. Инновационные поезда «Москва-2020» с комфортом перевозят пассажиров Кольцевой и Большой кольцевой линий.

Всего в течение этого года закупим около 300 вагонов данной серии. А в 2024 году планируем, что в метро начнут поступать составы с улучшенными характеристиками.Производитель постоянно улучшает вагоны с учетом пожеланий пассажиров. Например: Сиденья делаются из более износостойкой и менее маркой ткани — шенилла Для удобства маломобильных пассажиров в салоне у первых дверей головных вагонов устанавливают дополнительные поручни.

С октября 2020 года на линии метро стали выходить новые поезда серии «Москва-2020». Они оборудованы самыми современными системами для максимально удобных и безопасных поездок пассажиров, при этом по уровню комфорта и технологичности эти составы лучше многих мировых моделей. Сейчас уже 1 тыс. вагонов «Москва-2020» перевозят пассажиров по двум кольцевым линиям метро.

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