После капремонта открылся корпус поликлиники Республиканской детской больницы в Симферополе

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После капитального ремонта открылся консультативно-диагностический центр Республиканской детской клинической больницы. Офтальмолог, сурдолог, кардиолог — теперь помощь этих специалистов дети будут получать на ещё более качественном уровне.

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