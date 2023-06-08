После капремонта открылся корпус поликлиники Республиканской детской больницы в Симферополе
После капитального ремонта открылся консультативно-диагностический центр Республиканской детской клинической больницы. Офтальмолог, сурдолог, кардиолог — теперь помощь этих специалистов дети будут получать на ещё более качественном уровне.
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