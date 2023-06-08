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После капремонта открылся корпус поликлиники Республиканской детской больницы в Симферополе

 © cdn-crimea-news.com

После капитального ремонта открылся консультативно-диагностический центр Республиканской детской клинической больницы. Офтальмолог, сурдолог, кардиолог — теперь помощь этих специалистов дети будут получать на ещё более качественном уровне.

 © im3.ezgif.com

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Источник: https://crimea-news.com/society/2023/06/02/1092543.html

модернизация здравоохранения, Крым
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