Фабрика иммунитет. Где создают отечественные пробиотики?

© Радченко Андрей, Бионышева Елена/Сделано у нас

ООО «Компонент-Лактис» — это научно-производственная компания, которая уже 28 лет выпускает готовые комплексы микроорганизмов для пищевой и фармацевтической продукции.

Вероятно, раньше вы не слышали о компании «Компонент-Лактис» — но скорее всего, сталкивались с результатами ее работы. Биотехнологическое предприятие «Компонент-Лактис» располагает собственной производственной базой, позволяющей выпускать готовые комплексы микроорганизмов для фармацевтической и пищевой отрасли из отечественных компонентов. Предприятие выпускает закваски для промышленного и домашнего использования: ряженки, кефира, йогуртов, сметаны, сыра и творога. Здесь же проводят исследования в сфере управляемого культивирования микроорганизмов, их физиологических и биологических свойств. Научные наработки, штат квалифицированных специалистов и собственные лаборатории позволяют компании создавать новые рецептуры заквасок и осуществлять контроль на каждой стадии производства, добиваясь наилучших результатов и гарантируя 100% качество выпускаемой продукции.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие обладает уникальной производственной базой высокотехнологичного оборудования в городе Бугуруслан (Оренбургская область) и обладает потенциалом к наращиванию производственных мощностей. Вся продукция «Компонент-Лактис» соответствует международного стандарта качества HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

По словам директора компании Вашурина Олега Анатольевича, забота о здоровье населения — это миссия компании. Научные исследования последних десятилетий показали, что микрофлора кишечника тесно связана с работой всей иммунной системы человека. Поддержать правильную работу кишечника способны кисломолочные продукты и пробиотические добавки, выпускаемые «Компонент-Лактис». Линейка пробиотиков на основе бифидо- и лакто-бактерий помогут в кратчайшие сроки восстановить организм человека после курса антибиотиков, оперативного вмешательства, а также способствуя профилактике многих заболеваний, оказывая неоценимую поддержку иммунитету. В наше время стрессов, экологических проблем, неправильного питания это становится особенно актуальным.

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей