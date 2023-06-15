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Медучреждения

В Башкирии открылась новая семиэтажная поликлиника

 © www.sobaka.ru

Это просторное семиэтажное здание площадью 13,3 тыс. квадратных метров.Поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену.

400 во взрослом блоке, 350 — в детском, 150 — в женской консультации. Сейчас к ней прикреплены 26 тыс. взрослых жителей Ленинского района и 15 тыс. детей. А в будущем планируют обслуживать еще 37 тыс. человек из Уфимского района, которые живут рядом.

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru

 © www.sobaka.ru
Источник: https://www.sobaka.ru/ufa/city/city/167970

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Башкирия
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    15.06.2321:52:40

    Уфа быстро растущий город с численностью населения 1 млн 160 тыс. человек. Обойдя за последние несколько лет такие гиганты как Ростов на Дону и Омск город уверенно приближается пятой строчке рейтинга городов-миллиоников. Всего десять лет назад численность населения едва приближалась к 1 млн.жителей. В самом городе заметны перемены. Благодаря развивающемуся башкирскому нефте-газовому комплексу, Уфа превращается в красивый и элегантный город в котором хочется жить, учиться и работать. Только богатый и процветающий мегаполис может позволить себе софинансировать строительство грандиозного восточного тоннеля ( четырёхполосный автодорожный тоннель соединяющий Уфу с федеральными трассами М-7 «Волга» Москва — Казань и М-5 «Урал» Москва — Челябинск ). После окончания строительство Уфа превратится в крупный транспортно-логистический узел,а также в процветающий экономический, финансовый и торговый центр, как России, так и развивающегося исламского мира.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~21:55 15.06.23
    #1264178
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