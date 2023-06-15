В Башкирии открылась новая семиэтажная поликлиника
Это просторное семиэтажное здание площадью 13,3 тыс. квадратных метров.Поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену.
400 во взрослом блоке, 350 — в детском, 150 — в женской консультации. Сейчас к ней прикреплены 26 тыс. взрослых жителей Ленинского района и 15 тыс. детей. А в будущем планируют обслуживать еще 37 тыс. человек из Уфимского района, которые живут рядом.
- В Туймазах Башкирии открылся клинико-диагностический инфекционный центр
- В Белгороде открылся многопрофильный медицинский центр
- Новые и модернизированные объекты здравоохранения. Обзор
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
15.06.2321:52:40