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Ход строительства «СКА-Арена» в Петербурге

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CRT7W2gOnRE
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...%D1%81%D1%8F.2043563/post-183874147

строительство
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