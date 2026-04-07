В 2025 году в Югре благоустроили 72 общественные территории общей площадью 69,3 гектара. Среди них 27 парков и скверов, 24 пешеходные зоны, 19 спортивных и детских площадок, две набережные. Среди объектов — два проекта‑победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Это — Парк 50-летия в Когалыме и Сквер «Северное сияние» в Югорске. В 2026 году в округе начнут воплощать в жизнь проекты, за которые голосовали югорчане в 2025 году. Свой выбор сделали более 146 тысяч человек. Всего благоустроят 73 общественных пространства, пять из них — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Стелу города трудовой доблести открыли в столице Югры.

Стела «Ханты-Мансийск — город трудовой доблести», посвящённая 95-летию со дня образования автономного округа открылась 10 декабря 2025 года. Стела символизирует величие трудового подвига жителей Югры, внёсших огромный вклад в Великую Победу над фашизмом. В годы Великой Отечественной войны Югра стала надёжным и сильным тылом. Здесь, в сердце Западной Сибири, каждый житель вносил свою лепту в достижение Победы.

11 сентября 2023 года Указом Президента Российской Федерации Ханты-Мансийск удостоен почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Всего в России 70 городов с таким статусом.

Памятник выполнен из благородного гранита и современного стекла, дополнен оригинальной подсветкой, обеспечивающей эстетичность и долговечность комплекса. Центральным элементом композиции является мозаичное панно, выполненное в традициях советского искусства. Общая высота монумента составляет 28,6 метра, а прилегающая территория площадью более 7 тысяч квадратных метров была благоустроена специально к этому событию.

Архитектурную подсветку ханты-мансийского собора отметили на международной премии.

Архитектурная подсветка кафедрального собора Воскресения Христова в Ханты-Мансийске отмечена почетным упоминанием на международной премии LIT Lighting Design Awards 2025. Работа была оценена в категории «Световой дизайн религиозных и духовных объектов». Основная идея заключалась в том, чтобы освещение превратило храм в символ духовности и архитектурной гармонии, делая его видимым из различных точек города, но при этом не перегружая его.

Шахматный сквер открылся в Ханты-Мансийске.

Общественное пространство было открыто в начале ноября 2025 года в районе улиц Ленина и Калинина Ханты-Мансийска. На территории площадью свыше 5 тысяч квадратных метров разместились кафе «Ладья» с туалетом и навесом, 12 шахматных столов, тематические арт-объекты в виде фигур логической игры, более 100 видов малых архитектурных форм — качели, песочницы, карусели, инклюзивный игровой комплекс, воркаут, скамейки. Также благоустроена парковка на 150 машино-мест. Пространство оборудовано с учётом требований безбарьерной среды.

В Мегионе открылся круглосуточный современный скейт-парк.

В Мегионе заработал современный скейт-парк, который построили на заброшенной территории. Инициатива создания скейт-парка набрала наибольшее количество голосов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь жители города могут заниматься спортом, любуясь живописными видами на Мегу.

Проект был реализован в два этапа. В 2022 году на участке установили подпорную стену, обустроили детскую площадку, зону воркаута, баскетбольную площадку и место для торговли. А второй этап завершился в 2025 году. Там добавили скейт-площадку, памп-трек, велодорожку и пешеходные маршруты. Территорию озеленили и установили качественное освещение, что позволяет посещать парк в любое время суток.

В Югорске открыли сквер «Северное сияние».

Проект по благоустройству новой городской зоны отдыха был реализован за 8 месяцев 2025 года. На территории сквера «Северное сияние» для проведения культурно-массовых мероприятий подрядчик обустроил две сцены и амфитеатр. При этом, в детских площадках с травмобезопасными покрытиями установлены лабиринты, горки, батуты, песочницы, скалодромы и качели. В научной игровой зоне — музыкальные и кинетические элементы. Для посетителей также обустроено кафе. Ключевым арт-объектом является инсталляция «Северное сияние» из 70 светодиодных светильников в центральной части сквера.

Всего на территории парка появились свыше 30 малых архитектурных форм. В их числе — качели, шезлонги более 80 скамеек различных форм и 100 урн. Кроме того, специалисты провели работу по озеленению территории площадью свыше 8,2 тысячи квадратных метров. Так, здесь обустроили четыре водоёма, высадили более 200 деревьев и около 2 тысяч сеянцев многолетних трав. Для безопасности и комфорта горожан в сквере установлено 30 камер видеонаблюдения, 279 светильников.

Новая многофункциональная площадка открылась в Югорске.

В Югорске завершили строительство многофункциональной спортивной площадки. Новая локация появилась возле школы № 2. Впервые столь масштабный объект удалось возвести за столь короткое время. Пространство для спортивных занятий площадью в 13 тысяч квадратных метров оснащено семью спортивными зонами. Рабочие уже завершили работы по укладке асфальта и резинового покрытия, установили спортивные тренажеры и систему освещения. На прилегающей школьной территории специалисты уложили новую брусчатку, посадили растения и установили камеры видеонаблюдения.

Первый в Югре инклюзивный веревочный парк «СпортГрад» открыли в Сургутском районе.

Проект был реализован по инициативе жителей Лянтора в рамках инициативного бюджетирования на финансовую поддержку из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и Сургутского района в сумме 12 миллионов рублей. Его возведение от начала работ до ввода в эксплуатацию заняло менее месяца.

«СпортГрад» отличается от обычных веревочных парков своей инклюзивностью. Он имеет три уровня сложности, первый из которых специально разработан для людей с инвалидностью, включая колясочников, и оснащен тренажерами. Все испытания носят командный характер: они учат доверять себе и партнерам, поддерживать и помогать.

Предприниматель подарил Сургуту зеркальный лес.

«Зеркальный лес» появился в парке «За Саймой» в Сургуте благодаря художникам. Современная инсталляция представляет собой комплекс из шестнадцати зеркальных столбов, интегрированных в природный ландшафт и создающих уникальное художественное пространство. Инициатива принадлежит местному предпринимателю. Готовый проект передан в МКУ «Лесопарковое хозяйство» на безвозмездной основе как подарок городу и его жителям. Для долговечности объект обработан антикоррозийными составами. При этом зеркала установлены способом, исключающим случайную травму.

В Урае благоустроена Аллея Мира.

Обновлённое пространство является логическим завершением историко-мемориального комплекса, который был открыт весной 2025 года в честь 80-летия Великой Победы. Специалисты заменили тротуарную плитку, бордюры и провели озеленение. Установлены скамейки, беседки и качели. Изюминкой нового пространства стала арка с подсветкой. Место станет притяжением для любителей прогулок на свежем воздухе, дружеских встреч и фотосессий.

В Радужном завершился третий этап благоустройства аллеи Славы.

Строители выложили брусчаткой прогулочную зону общей площадью 1400 квадратных метров, создали системы освещения и видеонаблюдения, установили скамейки, урны для мусора, разбили клумбы. Сегодня благоустройство продолжается. На следующий год местные власти запланировали строительство игровых тематических площадок, а также территории для выставки военной техники.

Появилась и главная доминанта Аллеи Славы — монумент «Верным сынам Отечества». Это бронзовая скульптура бойца с винтовкой в защитной балаклаве, очках и шлеме на обломках разрушенного здания. Постамент выполнен из гранита. Общая высота памятника — почти 6 метров.

Новый парк семейного отдыха открыли в Берёзово.

Общественное пространство создано по инициативе местных жителей в самом крупном жилом массиве посёлка.Теперь здесь есть всё для отдыха и развлечений — велосипедная дорожка, детская игровая площадка, удобные скамейки и шезлонги. Территорию освещают 50 фонарей, а для гостей оборудован общественный туалет. В планах на следующий год — обустройство спортивной зоны, уличной библиотеки и продолжение озеленения. Создание парка стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

