Уральский завод специального арматуростроения запустил производство кранов большого диаметра

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«Уральский завод специального арматуростроения (Челябинск) начал серийное производство специальных шаровых кранов большого диаметра. Оборудование предназначено для работы в агрессивных средах.

14 марта на предприятии прошли испытания опытного образца такого крана. Оборудование используется в нефтегазовой промышленности для работ при низких температурах (от -60°). Основной заказчик — ПАО «Газпром».

Инвестиции только в этот проект превысили 714 млн рублей.

«Шаровые краны, которые мы производим, используются в качестве запорного устройства на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа. Основные наши потребители — это добывающие и перерабатывающие предприятия нефтегазовой промышленности. Наши заказчики предъявляют к оборудованию очень высокие требования, зачастую выше международных стандартов. Благодаря привлеченным средствам ФРП нам удалось оснастить предприятие одним из лучших парков технологического оборудования в отрасли и создать более 20 новых высокопроизводительных рабочих мест, на которые сейчас ведется набор персонала. В связи с вводом нового испытательного оборудования география поставок в ближайшем будущем будет расширена за счет СПГ-проектов», — отмечает исполнительный директор ООО «УЗСА» Алексей Федотов.

До запуска челябинского производства никто в России не выпускал отвечающие всем современным требованиям специальные шаровые краны для особых условий эксплуатации, поэтому предприятия нефтегазовой отрасли были вынуждены закупать эту продукцию в Италии, Германии, Чехии, США и других странах.

Благодаря помощи ФРП на УЗСА уже завершили второй этап технологического оснащения завода и внедрили новые производственные процессы, в том числе, нанесение сверхпрочного износостойкого покрытия на детали запорного узла выпускаемых предприятием шаровых кранов.

В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и до 1,35 млрд рублей в развитие импортозамещения критически важной продукции.

ООО «Уральский завод специального арматуростроения» — молодое предприятие, созданное в Челябинске для организации отечественного производства специальной запорно-регулирующей арматуры в рамках импортозамещения сложного, критически важного оборудования для ПАО «Газпром» и других компаний нефтегазовой отрасли России. Завод осуществляет индивидуальное проектирование, изготовление и выпуск специальных шаровых кранов для работы в особых условиях эксплуатации, в том числе агрессивных, абразивных и других экстремальных рабочих сред, номинальным диаметром до DN 1000 мм, давлением до PN 420 кгс/см2.

Сообщение подготовлено камрадом Лес.

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https://okn.gov...htm?id=11075644