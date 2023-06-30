Новый спортивный комплекс появился в Ясногорске Тульской области

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29 июня открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Ясногорец». В Ясногорском районе это первый ФОК.

Спорткомплекс «Ясногорец» построен в рамках региональной программы и включает в себя универсальный игровой зал, поле для мини-футбола и многофункциональную спортивную площадку с воркаут-зоной. Жители Ясногорска смогут круглый год заниматься спортом как в помещении, так и на свежем воздухе.

В новом ФОКе уже начали тренироваться воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы. В здании обустроены комфортные раздевалки и душевые, кабинет врача. Здание адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса будут популяризироваться такие направления как мини-футбол, легкая атлетика, баскетбол и волейбол. Тренажерный зал смогут посещать воспитанники лыжной секции и велоспорта в рамках физподготовки.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru