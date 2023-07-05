В Москве разработали станцию для быстрой зарядки нескольких электромобилей
Станции предназначены для установки на городских объектах, в спальных районах и коттеджных посёлках. Станция полностью отечественная — от компонентов до ПО.
Устройство может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут. Электрозарядная станция (ЭЗС) оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.
Мощности московского предприятия позволяют изготавливать больше 500 таких устройств в год. На данный момент на улицах столицы — свыше 400 ЭЗС.
Источник: https://clck.ru/34uK3B
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05.07.2319:26:26