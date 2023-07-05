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Электроника, электротехника и приборы

В Москве разработали станцию для быстрой зарядки нескольких электромобилей

 © clck.ru

Станции предназначены для установки на городских объектах, в спальных районах и коттеджных посёлках. Станция полностью отечественная — от компонентов до ПО.

Устройство может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут. Электрозарядная станция (ЭЗС) оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

Мощности московского предприятия позволяют изготавливать больше 500 таких устройств в год. На данный момент на улицах столицы — свыше 400 ЭЗС.

https://mashnew...tromobilej.html

Источник: https://clck.ru/34uK3B

электромобили, зарядные станции, производство, разработка, Москва,
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.07.2319:26:26

    На данный момент на улицах столицы — свыше 400 ЭЗС.

    Учитывая большую длительность зарядки одного автомобиля, надо брать количеством станций. Они должны быть понатыканы как можно чаще. Благо они занимают меньше места, чем бензиновые, и намного безопаснее. Так что четыреста штук — это маловато для Москвы. Но лиха беда начало.

    Сам я скептически настроен по отношению к электромобилям. Хоть электромотор и является самым лучшим двигателем, но аккумуляторы очень далеки от идеала. Но раз такие машины пользуются спросом, то это надо развивать. В конце концов, всё оплачивают владельцы машин.

    #1265313
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