В Москве разработали станцию для быстрой зарядки нескольких электромобилей

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Станции предназначены для установки на городских объектах, в спальных районах и коттеджных посёлках. Станция полностью отечественная — от компонентов до ПО.

Устройство может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут. Электрозарядная станция (ЭЗС) оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

Мощности московского предприятия позволяют изготавливать больше 500 таких устройств в год. На данный момент на улицах столицы — свыше 400 ЭЗС.

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