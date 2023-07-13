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На испытательном комплексе Научно-производственного объединения Энергомаш имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191, предназначенного для ракеты-носителя семейства «Ангара».

Программа РД-191 является приоритетной для НПО Энергомаш и направлена на решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков.

В рамках программы реализуются два основных направления: изготовление и поставка двигателей РД-191 для комплектации серийных ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» и легкого «Ангара-1.2»; разработка модернизированного варианта двигателя РД-191М для комплектации ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5М».

РД-191 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Он разработан НПО Энергомаш для семейства российских ракет-носителей «Ангара». Разработка двигателя началась в конце 1998 года. Первое огневое испытание двигателя РД-191 проведено в июле 2001 года.