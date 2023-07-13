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Космонавтика

Проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191

 © www.roscosmos.ru

На испытательном комплексе Научно-производственного объединения Энергомаш имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191, предназначенного для ракеты-носителя семейства «Ангара».

Программа РД-191 является приоритетной для НПО Энергомаш и направлена на решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков.

В рамках программы реализуются два основных направления: изготовление и поставка двигателей РД-191 для комплектации серийных ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» и легкого «Ангара-1.2»; разработка модернизированного варианта двигателя РД-191М для комплектации ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5М».

РД-191 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Он разработан НПО Энергомаш для семейства российских ракет-носителей «Ангара». Разработка двигателя началась в конце 1998 года. Первое огневое испытание двигателя РД-191 проведено в июле 2001 года.
Источник: http://www.roscosmos.ru/39486/

Роскосмос, РД-191, Ангара
  • Nelton Nelton
    13.07.2313:30:40

    Хотя честно говоря, непонятно.

    Ангару А5 уже 3 раза запускали, готовится запуск с Восточного и саму ракету вроде как уже изготовили.

    И в каждом УРМ — по РД-191, т. е. по идее по этому двигателю уже стадия серийного производства.

    Кто-то может подробнее расписать, что за испытания?

    #1265633
    • alex4spb alex4spb
      13.07.2314:41:17

      контрольно-технологическое испытание проводится каждый раз перед отправкой заказчику.

      обычная рутина.

      #1265635
      • Nelton Nelton
        13.07.2315:37:17

        >>обычная рутина.

        ну тогда смысл было делать новость из рутины?

        ( это к пресс-центру Роскосмоса, они разместили, я скопипастил)

        может убрать?

        #1265640
        • Нет аватара donbass_phoenix
          13.07.2315:57:11

          Добавить бы в статье, что это стандартная процедура перед отправкой партии двигателей

          Так сразу и понятно и новость все же полезна!

          Спасибо вам!

          #1265642
        • alex4spb alex4spb
          13.07.2316:04:30

          на iXBT тоже скопипастили

          #1265644
    • Аlex М Аlex М
      13.07.2316:56:02

      Мне вот интересно, идея УРМ она ведь сработала? Действительно на Ангара А1.х стоит 1, на А3 по 2, и на А5 по 4, и всё это ровно такие же одинаковые УРМ на базе РД-191?

      Просто по этой теме так много нелепой необоснованной критики и пурги, что я запутался

      Вот же, по 1 2 или 4 УРМ уже ведь по факту ставят? Это работает же, всё как задумано и все УРМ одинаковые — верно?

      #1265650
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