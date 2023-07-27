Первые российские суда на электричестве: рассказ об Ecovolt и Ecocruiser

Проекты электрических катамаранов за последние несколько лет получили небывалую популярность. Технологии электродвижения производят эффект на широкую аудиторию потому, что ранее в России они не применялись на речном транспорте. У всего этого есть и коммерческая ценность для судовладельцев: такой флот считается экологичным, бесшумным, комфортным и экономичным в эксплуатации.

Флагманом в этой сфере сегодня выступает компания «Эмпериум». Предприятие не только первым в России построило электросудно, но и единственное во всей стране поставило такие катамараны на серийное производство. Ecovolt — прогулочное электросудно, которое в 2020 году представила компания «Морсвязьавтоматика» («НПК МСА», позднее под это направление была создана верфь «Эмпериум»). С тех пор компания разработала и начала производство еще нескольких видов электроходов. Один из них — двухпалубный скоростной катамаран Ecocruiser на 130 пассажиров. «Медиапалуба» подготовила обзор этих двух проектов, который можно прочитать по ссылке тут.

© paluba.media

ECOCRUISER

Это первый в России серийный проект судов на электродвижении с инновационными и экологичными для отрасли решениями. Первый электроход построен на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области, а всего серия состоит из пяти единиц. Судно строилось для компании «ВодоходЪ» и получило название «ЭкоходЪ».

В середине осени 2022 года «ЭкоходЪ» прибыл в Красноярск. Уже в эту навигацию судно начнет работать на реке Енисей, выполняя прогулочные рейсы в черте Красноярска и регулярные перевозки по маршруту Красноярск — Дивногорск и обратно. Специально для его эксплуатации в регионе по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» верфь Emperium построила береговые зарядные станции и станцию медленной зарядки. В планах — построить и запустить всего шесть таких судов, которые будут курсировать по маршрутам на Енисее и, возможно, на Красноярском водохранилище.

© paluba.media

ECOVOLT 2.0 И ECOVOLT 3.0

Электросудно серии Ecovolt предназначено для речных туристических прогулок и бизнес-встреч. Пассажировместимость судна — до 86 человек; экипаж — два человека. Корпус судна изготовлен из алюминия и стеклопластика. Два электродвигателя обеспечивают мощность по 200 кВт каждый. Винты приводятся в движение парой электродвигателей мощностью по 180 кВт, питающихся от литий-ионных аккумуляторов емкостью 600 кВт⋅ч.

Полный обзор можно прочитать на сайте «Медиапалубы».