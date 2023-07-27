ССК Звезда: спущены на воду танкер ARC6 «Валентин Пикуль» и газовоз ARC7 «Сергей Витте»

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Специалисты судостроительного комплекса «Звезда» провели уникальную операцию по выводу из сухого дока одновременно двух судов: первого танкера-челнока ледового класса ARC6 и танкера-газовоза СПГ класса ARC7.

Торжественная церемония по спуску судов на воду состоялась в присутствии представителей ССК «Звезда», заказчиков и российского морского регистра судоходства. Вся операция длилась около суток: после заполнения чаши дока водой и отведения батопорта (плавучего затвора дока) суда отбуксировали к месту проведения достроечных работ. После их завершения суда пройдут швартовные испытания.

Танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн строится по заказу АО «Роснефтефлот». Судну присвоено имя «Валентин Пикуль» — в честь советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.

Танкер предназначен для перевозок нефти и способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. Максимальная длина танкера составит 257 метров (на 7 метров больше танкера типа «Афрамакс»), ширина — 34 метра, осадка — 14 метров, высота борта — 21 метр, скорость — 15,5 узлов. Движительная установка включает управляемые полноповоротные винторулевые колонки. Кроме того, новое судно будет оборудовано носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

Ледокольный танкер-газовоз СПГ класса ARC 7 «Сергей Витте» назван в честь российского государственного деятеля, финансиста и родоначальника русской индустриализации. Это — третий по счету танкер в серии судов, строящихся на ССК «Звезда» в интересах ПАО «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Газовозы будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров ПАО «Совкомфлот» и ООО «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие Группы компаний «Совкомфлот» и «НОВАТЭК») с ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК»), финансирует строительство судов ВЭБ.РФ. На первых двух судах серии, уже спущенных на воду, ведутся достроечные работы.

ССК «Звезда» — первая российская верфь, реализующая проект по строительству подобных судов. Ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса ARC 7 — одни из наиболее технологически сложных в постройке инновационных судов, каждое из которых имеет вместимость более 172 тысяч кубометров и оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками. Длина судна — 300 м, ширина — 48,8 м, осадка — 11,7 м, дедвейт — 81000 т. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Эти суда предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более 2 м. Их отличительной особенностью является наличие системы хранения СПГ мембранного типа