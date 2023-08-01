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Образование

Российские школьники взяли 4 медали на Международной олимпиаде по лингвистике⁠⁠

Награды получили все члены команды. На их счету — самый высокий средний балл среди участников.

Золото забрали Элеонора Степанова из Москвы и Артем Бойко из Санкт-Петербурга. Серебро у Виктории Зубковой из Москвы, а ученик столичной школы Александр Шлыков удостоен бронзовой медали.

 © www.mos.ru

Состязание проходило в Болгарии среди команд более чем из 30 стран мира.

Ребятам предстояло показать свои знания в двух турах. В первом, индивидуальном, участникам нужно было выполнить 5 лингвистических задач. Например, образовать формы глаголов на вымершем языке Гватемалы, перевести предложения с языка апуринан одного из регионов Бразилии и разобраться с системой числительных языка суппире в Кот д’Ивуаре.

Командное испытание включало в себя одну большую задачу, которую они решали вместе. В этом году была задача на языке муррин-пата. Школьники получили отрывки из словаря и отдельно переводы, им нужно было установить более 300 соответствий. Выигрывает команда, которая смогла разобраться в устройстве языка в наибольшей степени. Как правило, полностью решить задачу невозможно.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/127351073/

образование, школьники, олимпиада, лингвистика, медали,
  • Нет аватара termometrix
    01.08.2319:50:21

    В командном туре сборным давалась одна объемная лингвистическая задача. В этом году она была связана с языком австралийских аборигенов муррин-пата. Российская команда лучше всех разобрались в устройстве языка и получила самый высокий средний балл.

    #1266357
  • Нет аватара Scooter
    02.08.2310:30:08

    Интересно, каждый из н х знает по несколько языков или это командная работа, когда каждый специализируется на какой-то группе языков или одном языке?

    #1266378
    • Нет аватара termometrix
      02.08.2311:41:08

      каждый специализируется на какой-то группе языков

      Вполне возмоно,что есть разделение труда и более узкая специализация среди студентов по языковым группам.

      Студенты, вероятно, хорошо знают морфологическую структуру и грамматические особенности большинства языков мира.Согласно самой популярной теории сравнительного языкознания, на заре человеческой цивилизации существовал большой сверхязык, на котором говорило первобытное человечество.После этого были созданы генетические и эволюционные лексиграммы на большинстве известных до сих пор языков мира,со всеми ответвлениями в виде древовидной структуры.

      В прошлом Франсуа Шампольон использовал старые заимствования из коптского языка в Египте и древнегреческого языка для расшифровки Розеттского камня или иероглифов древнеегипетского языка.Но до сих пор существует множество неизвестных и нерасшифрованных видов письма в Восточном Средиземноморье, и не только там.

      Письменность майя, например, была расшифрована великим советским ученым Юрием Кнорозовым с помощью методов математической лингвистики и моделирования и опять-таки с помощью дошедших до наших дней близких мексиканско-индийских диалектов.

      #1266389
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