Российские школьники взяли 4 медали на Международной олимпиаде по лингвистике
Награды получили все члены команды. На их счету — самый высокий средний балл среди участников.
Золото забрали Элеонора Степанова из Москвы и Артем Бойко из Санкт-Петербурга. Серебро у Виктории Зубковой из Москвы, а ученик столичной школы Александр Шлыков удостоен бронзовой медали.
Состязание проходило в Болгарии среди команд более чем из 30 стран мира.
Ребятам предстояло показать свои знания в двух турах. В первом, индивидуальном, участникам нужно было выполнить 5 лингвистических задач. Например, образовать формы глаголов на вымершем языке Гватемалы, перевести предложения с языка апуринан одного из регионов Бразилии и разобраться с системой числительных языка суппире в Кот д’Ивуаре.
Командное испытание включало в себя одну большую задачу, которую они решали вместе. В этом году была задача на языке муррин-пата. Школьники получили отрывки из словаря и отдельно переводы, им нужно было установить более 300 соответствий. Выигрывает команда, которая смогла разобраться в устройстве языка в наибольшей степени. Как правило, полностью решить задачу невозможно.
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