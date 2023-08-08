Надвижка пролётного строения самого длинного моста через Волгу на трассе М-12 завершена

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8 августа вблизи деревни Гребени Верхнеуслонского района завершена надвижка руслового пролётного строения моста через Волгу в составе автодороги М-12 «Восток».

сборку и надвижку пролетного строения протяженностью 2411 метров специалисты АО «Мостострой-11» начали в ноябре 2021 года. На месяц раньше запланированного срока завершилось строительство опор и работы с металлическими пролетными строениями. К концу октября планируется уложить асфальт.

Общая длина моста составляет 3362 м — это самое большое искусственное сооружение в Татарстане и на автодороге М12. Открыть мост планируется в декабре.

Автомобильная дорога М-12 «Восток» общей протяжённостью 810 км является частью международного транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. На новом мосту через Волгу в Республике Татарстан предусмотрено четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Мостовое сооружение стоит на 28 опорах.

«На месяц раньше запланированного срока сомкнулись две стороны моста через Волгу. Это самое крупное искусственного сооружения в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 „Восток“, протяженностью порядка 3,4 км», — сообщили на церемонии.

Новый мост снизит нагрузку на уже существующий переход через реку и даст импульс к развитию инфраструктуры всего правого берега Волги около Казани.

Сейчас в России строится ряд крупных мостовых переходов. В частности, в Благовещенске в этом году будет сдан в эксплуатацию мост через реку Зею протяженностью 1,9 км, под Тверью строятся два моста через Волгу.

В составе маршрута Казань — Екатеринбург на обходе Набережных Челнов строится мост через реку Каму протяженностью 1,3 км.

Благодаря поддержке строительства М-12 в прошлом году удалось сдать уже 107 км, в сентябре будет открыт проезд от Москвы до Арзамаса, а концу года от Москвы до Казани.

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