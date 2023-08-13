Новосибирский «ЭЛСИБ» запустил новый цех

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7 августа на новосибирском заводе «ЭЛСИБ» введен в эксплуатацию обновлённый ремонтно-механический корпус. Здесь расположен цех катушечной обмотки электродвигателей.

На предприятии готовятся заключить новый контракт на поставку оборудования для новой атомной станции в Египте. Первые катушки для электродвигателей, выпущенные в этом цехе станут частью большого энергетического проекта в Томской области.

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын рассказал, что ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей предопределён ростом выпуска продукции и спроса на нее. Турбо- и гидрогенераторы, выпускаемые заводом, поставляются по всему миру. «География поставок у нас сегодня очень широкая — это все регионы России, а также дальнее зарубежье. Сейчас мы имеем действующие контракты на поставку двигателей в Индию на атомную станцию „Куданкулам“, в Бангладеш на строящуюся АЭС „Руппур“, в Турцию на строящуюся АЭС „Аккую“, в Китае, Болгарии есть контракты. Сейчас будет разворачиваться очень крупный проект — строительство атомной электростанции „Эль-Дабаа“ в Египте, и я уверен, что мы также примем в нем участие», — подчеркнул Дмитрий Безмельницын.

И ещё маленькая ремарка: эти помещения были законсервированы почти четверть века, с конца 90х. Дошла очередь и до них.

© cdn.vashgorod.ru

© cdn.vashgorod.ru

Фото — https://vashgor....ru/post3699504