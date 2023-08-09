Завод «Петрозаводскмаш» изготовил первый в России блок цилиндров для судового двигателя Д500

Литейный завод «Петрозаводскмаш» (Карелия) завершил изготовление первого в России блока цилиндров для судового двигателя нового семейства Д500.

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Ранее подобные блоки в России не изготавливались, существенно отличаясь от компонентов, используемых для производства двигателей других серий на АО «Коломенский завод», прежде всего сложностью и массогабаритными характеристиками отливки.

Освоение данной номенклатуры блоков обеспечивают возможность производить двигатели для судостроительной и энергетической отраслей из отечественных комплектующих, что полностью соответствует стратегии импортозамещения, реализуемой в нашей стране.

Двигатели нового поколения используют предыдущий опыт и новые разработки конструкторов Коломенского завода, обеспечивают выполнение всех требований, предъявляемых заказчиками к данной продукции, и обладают технико-экономическими параметрами, не уступающими показателям зарубежных аналогов.