В Томской области идёт пусконаладка семи зерносушильных комплексов

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Аграрии Томской области, где из-за неблагоприятных условий урожай зерновых зачастую собирают в дождливую осень, увеличат в 2023 году на 10% объёмы просушенного зерна, запустив семь новых зерносушильных комплексов.

«Сегодня ведутся пусконаладочные работы семи зерносушильных комплексов. Это позволит увеличить производительность сушки, что для нас очень важно с точки зрения получаемого на выходе урожая», — сказал Кнорр. Из его презентации следует, что в 2023 году мощность зерносушильных комплексов увеличится на 10% до 2,5 тыс. тонн зерна в час.

В пресс-службе томского Минсельхоза уточнили, что в хозяйствах есть 95 зерносушильных комплексов общей производительностью 2,26 тыс. тонн в час. В 2023 году томские фермеры также учли опыт, когда часть уже собранного урожая зерна попало под снег и потеряло в качестве.

Мощность томских зернохранилищ вырастет в 2023 году на 28 тыс. тонн, что на 6,2% больше показателя 2022 года.

В этом сезоне аграрии могут снова столкнутся с поздним созреванием яровых культур. В 2022 году зерно созрело во второй половине сентября, когда уже приближались осенние осадки и холода.

В 2022 году в Томской области собрали рекордный урожай зерновых в 504,8 тыс. тонн, но часть зерна потеряла в качестве из-за ухудшения погодных условий. Также этот регион занял второе место в СФО в урожайности овощей. В 2022 году томские хозяйства увеличили к уровню 2022 года валовый сбор картофеля на 2 тыс. тонн, овощей — на 1,2 тыс. тонн за счёт роста урожайности и увеличения площадей.