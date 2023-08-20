«Распадская» запустила лаву с 1,2 млн т коксующегося угля

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Добычной участок шахты «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК) приступил к работе в новой лаве 1-1-5-8 бис. Запасы угля составляют 1,2 млн тонн ценного коксующегося угля марки Ж.

Особое внимание при подготовке лавы уделили безопасности. Очистной забой оснастили современными цифровыми датчиками контроля газа. Пробурены скважины направленного бурения для дополнительной дегазации угольного пласта. В новой лаве разместили 22 камеры видеонаблюдения и видеоналитики — в два раза больше, чем в предыдущем забое.

В лаве 1-1-5-8 бис реализуются цифровые проекты: «Видеоаналитика цепей лавного конвейера» и «Диспетчерская 2.0». Программа видеоаналитики поможет предотвратить простои, связанные с порывами в цепи лавного конвейера. Цель проекта «Диспетчерская 2.0» — оперативное управление производством и контроль за работой выемочного участка.

Новая лава расположена на глубине 600 метров под землей. За июль горняки «Осинниковской» уже добыли около 100 тысяч тонн угля. Отрабатывать лаву планируют до марта 2024 года.