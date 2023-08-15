Локализация производства оснастки для предприятий микроэлектроники
В промышленном парке Industrial City Есипово состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени и послания потомкам компанией «Технологии кварцевых кристаллов».
Это будет первый и второй этапы локализации, которые займут 2100 кв.м. для размещения современного производственного оборудования. Где 1755 кв.м займет непосредственно производственный блок, 342 кв.м. офисно-лабораторный корпус.
К 1 июня 2024 года здесь развернется разработка и производство оснастки для диффузионных и эпитаксиальных процессов для кремниевых структур диаметром до 200мм в микроэлектронике.
На площадке планируется разместить собственный R&D центр для научных исследований в области производства новых сплавов стекла, новых методов производства и улучшения производственных процессов, чтобы развивать отечественную школу высококлассных специалистов в этой сфере.
Ключевым предприятиям кремниевой долины России — города Зеленограда — будут обеспечены качественные и надежные поставки от российского производителя, что крайне важно в достижении технологического суверенитета страны.
Справка:
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» является ведущим производителем изделий из кварцевого стекла в России и СНГ. Она специализируется на разработке и модернизации технологий стекольной промышленности, инноваций в производстве кварцевого стекла, керамики, легированных стёкол. Сотрудничает со структурами РАН и научно-исследовательскими институтами.
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