«Росагролизинг» поставил в новые регионы 264 единицы сельхозтехники

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С начала 2023 года АО «Росагролизинг» поставил в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области 264 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 49 комбайнов и 58 тракторов, на общую сумму более 1,7 млрд рублей, — сообщает пресс-служба Правительства ДНР.

«Данный объем уже превышает показатель, предусмотренный Программой социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Сейчас всю предоставленную технику активно используют в уборочных работах и при подготовке к озимому севу», — подчеркивают в пресс-службе.

К середине мая 2023 г. в ДНР был сформирован первый пакет заявок на поставки 65 единиц сельхозтехники от «Росагролизинга».

В середине июня 2023 г. в ходе Петербургского международного экономического форума между Правительством ДНР и «Росагролизингом» было подписано соглашение о сотрудничестве. Данные документ ввел в действие механизм приобретения сельхозтехники в лизинг, который позволяет сельхозпроизводителям Республики существенным образом обновлять машинно-тракторный парк, и, как следствие, ускоряет модернизацию ее агропромышленного комплекса.