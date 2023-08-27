Нержавейка

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В Волгоградской области активно реализуется инвестиционный проект, значимый для экономики России. В Волжском возводится современный комплекс по производству плоского нержавеющего проката мощностью до полумиллиона тонн продукции в год. Речь идёт о производстве высококачественного горячекатаного и холоднокатаного проката из легированных нержавеющих сталей и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов.

Сроки сжатые: уже до конца 2025 года должны запустить цех холодной прокатки, во втором квартале 2026-го — цех горячей прокатки, в конце 2026-го — электроплавильный цех.

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Для российских промышленников завод откроет серьёзные перспективы. Для жителей региона создаст три тысячи высокопроизводительных рабочих мест.

На территория в 60 гектаров ведётся активное строительство. За несколько месяцев смонтированы тонны металлоконструкций. Уже сейчас видны очертания будущего предприятия. Масштабный проект, реализуемый в Волгоградской области, станет локомотивом развития всей отрасли.

Как известно, Россия в высокой степени пока зависит от импорта нержавеющей стали. Пока на него приходится около 70-80% потребностей страны. Основные импортёры: Китай, Индия, Индонезия.

Вместе с тем наращивается производство нержавеющей стали внутри России: согласно статистическим данным Росстата производство нержавеющей стали в России в июне составило около 30 000 тонн, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и на 60,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Новый проект позволит существенно снизить импорт нержавейки из-за рубежа.

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